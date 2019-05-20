'Hükümetin Bilgi Akışına Uygulayabileceği Denetimin Sınırı Var'

Joel Simon, "Bugüne kadar medya konusunda uygulanan stratejinin geri teptiğinin kanıtı yerel seçimden çıkan sonuç. Belli ki Erdoğan başka bir sonuç umuyordu. Bilgi akışının denetimi ve yönetimi onun stratejisinin bir parçası. Türk hükümeti sadece en baskıcı ve otoriter bir strateji olan gazetecilerin cezaevine atılmasını değil aynı zamanda biraz daha dolaylı denetim yöntemlerini, ilişkileri, reklamları ve dolaylı baskıyı kullanıyor. Ancak en azından İstanbul halkı bilgilenmenin başka yollarını buluyor. Hükümetin bilgi akışına uygulayabileceği denetimin de bir sınırı var" ifadelerini kullandı.

"Korku kolektif bir olgudur"

Yerel seçim için siyasi partiler kampanyalarını tüm hızıyla yürütürken Türkiye sosyal medya üzerinden bir yandan da sanatçıların siyasi duruşlarını belli etmelerini tartışıyor. Gazetecileri Koruma Komitesi Başkanı Joel Simon “Korku kolektif bir olgudur. İnsanlar toplu olarak korkarlar ya da korkudan sıyrılırlar” yorumunu yaptı.

Joel Simon, "Korkunun kolektif bir olgu olması enteresandır. İnsanlar toplu olarak korkarlar ya da korkmazlar. Dünyada en baskıcı ve otoriter ortamlarda bile korkunun bir sınırı vardır. Türkiye böyle değil. Türkiye’de baskı ortamı var ama insanların kendi fikirlerini söylemeleri için bir alan da var. Bu korku eşiğinin aşılıp aşılmadığı konusunda ayrıntılı bir değerlendirme yapacak kadar uzmanlığım yok ama başka ülkelerde bunun şaşırtıcı sonuçları olduğunu gördük," şeklinde konuştu.

"Liderlerin görüşmesinde basın özgürlüğü gündemde olmak zorunda"

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan gelen açıklamalar ve yayınlanan insan hakları raporlarında Türkiye’nin ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğü sicili eleştirilyor. Ancak kendisi de basına yönelik tavrından ve kullandığı söylemden dolayı tepki gören ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye ve Mısır gibi ülkelerin liderleriyle bir araya geldiğinde basın özgürlüğü konusunu gündeme getirmediği için eleştirilere hedef oldu.