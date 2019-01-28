Hükümetin Kapalı Kaldığı Sürenin Uzaması Amerikan Siyasetini Nasıl Etkileyecek?

Amerikan hükümetinin kısmen kapalı olmasının yarattığı kriz ikinci ayına girerken ne Demokrat ne de Cumhuriyetçi Parti, bu durumun yol açacağı siyasi sonuçların ne olacağını biliyor. Kamuoyu yoklamalarına göre halk, hükümetin kapalı olmasının sorumluluğunu şu anda Demokrat Partililer'den çok Başkan Trump'ın üzerine yüklüyor. Kimileri içinse yaşanan siyasi kördüğüm, 2020 başkanlık seçimlerinin nasıl bir havada geçeceği konusunda ipuçları veriyor.
Hükümetin kapalı olduğu süre uzadıkça bu durumun doğuracağı siyasi sonuçlar hakkındaki belirsizlik de artıyor.
Washington'daki merkez sol düşünce kuruluşu Third Way'den Jim Kessler, yaşanan krizin gerek Trump'ı, gerek Kongre'yi, gerekse maaş alamayan devlet memurlarını büyük kayba uğrattığı yorumunda bulunuyor.
”Duvar ya yapılacak, ya yapılacak”
Başkan Trump, Amerika'nın Meksika sınırına duvar inşa etme konusundaki ısrarını sürdürüyor. Sınır duvarı, Trump'ın 2016 başkanlık kampanyası vaadlerinin en öne çıkanlarından biriydi. Trump, geçen haftasonu Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, ”Umarım Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi ikna olur ve herkesin bildiği gerçeği görür. Kim olursa olsun duvarın işe yaradığını biliyor, duvarlara ihtiyacımız var” şeklinde konuşmuştu.
Demokrat Partililer ise duvar ödeneğinin onaylanmasına şiddetle karşı çıkmaya devam ediyor. Bu Demokrat Partililer arasında en çok öne çıkan isimlerden Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer, ”Amerika'nın simgesinin Özgürlük Abidesi olarak kalmasını istiyoruz, bölücü bir duvar olmasını değil. Bunun için de mücadeleyi sürdüreceğiz” dedi.
Devlet memurları zor durumda
Siyasi çekişmeler sürerken arada kalanlarsa ya maaş almadan çalışmak zorunda olan ya da zorunlu ücretsiz izne çıkarılan devlet memurları.
FBI Ajanları Birliği Başkanı Tom O'Connor, ”FBI ajanları devlet memurluğu işiyle ailelerinin karnını doyuramadıkları için süpermarketlerde rafları yerleştirmek zorunda kalmamalı,” şeklinde konuştu.
Hükümetin hala kapalı olmasına benzer bir tepki de Ulaştırma Güvenliği Dairesi çalışanlarından Neal Gosman'dan geldi. Minnesota eyaletinde bir basın toplantısında konuşan Gosman, ”Sahil Güvenlik, Sınır Devriye ve başka diğer birimler gibi bu ülkenin güvenlik ve emniyetini sağlayan bizler çok maaş almıyoruz. Ama yaptığımız işin karşılığı ödenmeli” ifadelerini kullandı.
Kamuoyu ne düşünüyor?
Washington'daki Partilerüstü Politika Merkezi'nden John Fortier, son kamuoyu yoklamalarından, Amerikan halkının hükümetin kapanmasından ötürü daha çok Başkan Trump'ı suçladığı sonucu çıktığını söylüyor.
Fortier, ”Kamuoyu yoklamalarına göre insanlar Demokratlar'dan çok Başkan Trump'ı suçluyor. Trump'ın kamuoyu destek oranı düştü, ama bu çok hafif bir düşüş. Her iki taraf da tabanlarının ilkesel farklılıklara sadık kaldığını düşünüyor. Bu da sorunu çözmeyi bir o kadar zorlaştırıyor” diyor.
Morning Consult ve POLITICO'nun ortak anketine katılanların yüzde 54'ü, hükümetin kapanması nedeniyle Başkan Trump ve Kongre'deki Cumhuriyetçi Partililer'i suçluyor. Yüzde 35 ise Kongre'deki Demokrat Partililer'i sorumlu tutuyor.
Anket ayrıca Başkan Trump'ın kamuoyu destek oranının yüzde 40'a düştüğünü, yüzde 57'lik bir kesimin Trump'ın icraatlarını onaylamadıklarını gösteriyor. Hükümetin kapalı olduğu süre boyunca Trump'ın kamuoyu destek oranının yara aldığı gözleniyor. Aralık ayında bu oran yüzde 43'ken şu anda yüzde 40'a düşmüş durumda.
CBS televizyonunun anketine göreyse seçmenlerin yüzde 71'i, sınır duvarı meselesinin hükümeti kapatmaya değmediğini düşünüyor.
Her iki taraf da mevzileniyor
Düşünce kuruluşu Third Way'den Jim Kessler, kamuoyu yoklamalarındaki duruma bakıldığında Demokratlar'ın Başkan Trump'a meydan okumak için birleştiği görüşünde.
Kessler, ”Demokratlar, Trump'ın parasını Meksika'ya ödeteceği iddiasıyla ortaya attığı bir kampanya vaadini gerçekleştirmesine izin verecek gibi görünmüyor. Şu anda bir açmazın içindeyiz. Birileri ya taviz verecek ya da yaratıcı bir çıkış yolu bulacak” diyor.
Birçok uzmana göre Trump, başkanlık vaadini gerçekleştirmenin, 2020'de yeniden seçilmesini sağlayacak en kilit etken olarak görüyor.
Virginia Üniversitesi'nden siyaset bilimi uzmanı Larry Sabato ise, ”Bunun nasıl sonuçlanacağını görmek zor, ama kriz sona ermek zorunda. Her iki taraf da ödün vermek durumunda. Ne gibi ödünler verecekleriyse kafaları kurcalayan en büyük soru işareti” şeklinde konuşuyor.
Uzmanlar, hükümetin kapalı kaldığı süre uzadıkça, güç dengelerinin değiştiği hükümeti gelecek iki yıl boyunca daha çok etkileyeceği ve bir sonraki başkanlık seçimlerinin nasıl bir havada geçeceğini belirleyeceği görüşünde.
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