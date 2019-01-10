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Yok artık! Kamu çalışanlara ek gelir önerisi: Bebek bakın, köpek gezdirin

DÜNYA HABERLERİ  | 10.01.2019 13:35 | Son Güncelleme

ABD Sahil Güvenlik Teşkilatı, hükümetin kapalı olması sebebiyle personeline gelir elde edebilmeleri için bazı önerilerde bulundu. Öneriler arasında çocuk bakıcılığı ve köpek gezdirme gibi seçenekler yer alıyor.

Yok artık! Kamu çalışanlara ek gelir önerisi: Bebek bakın, köpek gezdirin

Sputnik'in haberine göre ABD Sahil Güvenlik Teşkilatı'nın internet sitesinde hükümetin kapalı olduğu süre boyunca personelin, gelir elde edebilmesi için tavsilerin bulunduğu beş sayfalık bir kitapçık yayınlandı.

Teşkilatın önerdiği işler arasında bebek bakıcılığı, köpek gezdirme, hobiyi işe çevirme, çocuklara müzik/spor dersi verme ve firmalara gizli müşteri olma seçenekleri bulunuyor.

Kitapçıkta ayrıca, hükümetin kapalı olduğu süre boyunca personeline ‘durumu iyi analiz etmesini', ‘kafasını kuma gömmemesi' ve ‘finansal durumunu değerlendirerek para harcaması' tavsiyelerinde bulunuyor.

Kitapçıktaki "Kabul edin bu zor bir iş. Zorlu bir iş yapmak için kendinizden ödün verin. Gelirinizi artırmak için kredi kullanmayın. İflas son seçenektir" gibi ifadeler tartışma yarattı.

Kitapçık, ABD basınında yer aldıktan hemen sonra internet sitesinden kaldırıldı. Fakat belgeyi gören çok sayıda kişi ekran görüntüsü olarak önerileri sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Sahil Güvenlik Teşkilatı Sözcüsü Scott McBride, ABD'de hükümetin kapanmasının ardından Sahil Güvenlik Teşkilatı'nda yaklaşık 6 bin 500 çalışanın ücretsiz izne çıkarıldığını 2 bin 100 personelin ise ücret almadan çalıştığını söyledi.

Ülkede genel olarak ise yaklaşık 420 bin devlet çalışanı, geriye dönük ödeme alacakları vaadiyle çalışırken, yaklaşık 50 bin kişi de ücretsiz ve süresiz izinde.

Cumhuriyetçiler geçtiğimiz hafta Senato'ya, hükümetin kapalı olduğu süre boyunca ABD Sahil Güvenlik Teşkilatı personeline ödeme yapılmasını içeren bir tasarı sundu. Tasarı Demokratlar'dan da destek almasına rağmen henüz onaylanmadı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD hükümet bebek bakmak köpek gezdirmek kapalı

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