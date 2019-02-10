Hükümetin Kapanmasını Önlemek İçin Yürütülen Kongre Görüşmelerinde Sorun

Sınır güvenliğiyle ilgili Cumhuriyetçi ve Demokrat Kongre üyeleri arasında hükümetin kapanmasını önlemek için yürütülen görüşmelerde tıkanıklık yaşanıyor. Tıkanıklığın nedeni göçmenleri alıkoyma politikaları.Cumhuriyetçi Senatör Richard Shelby, görüşmlerin şu anda durduğunu ve müzakerecilerin yakın zamanda masaya tekrar dönmelerini umduğunu kaydetti.

Shelby bu açıklamayı “Fox News Sunday” programında yaptı.

Demokrat Senatör Jon Tester ise görüşmelerdeki tıkanıklığın çok fazla önemli olmadığının mesajını verdi. Tester, “Bu bir müzakere. Müzakereler nadiren çok düzgün ilerler” dedi. Tester, bir anlaşmaya varılacağı konusunda umutlu olduğunu da kaydetti.

Bununla birlikte bir kaynak Reuters’a iki taraf arasında planlanan bir görüşme olmadığını kaydetti.

17 Kongre üyesinin uzlaşmaya varıp, vardıkları uzlaşmayı Temsilciler Meclisi ve Senato’dan geçirerek Cuma günü Başkan Donald Trump’ın onayına sunması planlanıyordu.

Trump, 25 Ocak’ta hükümetin kısmen kapanmasını sona erdirmeyi kabul etmişti.