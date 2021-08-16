Hükümetin Önceliği Kabil’deki Personelin Güvenliği

Türkiye, Afganistan’daki gelişmeleri yakından takip ediyor.

Yaşananları değerlendirmek için bugün Milli Savunma Bakanlığı’nda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında bir toplantı yapıldı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz’ün yer aldığı toplantıya Afganistan’daki Türk Görev Kuvveti Komutanı da video-konferans aracılığıyla katıldı.

Taleban’ın hızlı ilerleyişi sonrası ülkede yaşanan son durum hakkında bilgi veren Afganistan Türk Görev Kuvveti Komutanı’ndan sonra konuşan Milli Savunma Bakanı süreci yakından takip ettiklerini dile getirdi.

Türkiye’nin birinci önceliğinin Kabil’deki personelin güvenliği olduğunun altını çizen Hulusi Akar, bununla ilgili olarak her türlü tedbirin alındığını ifade etti.

Bahçeli: ‘‘Türkiye’nin Afganistan’daki varlığı meşrudur, askeri unsurlarımızın Afganistan’ı terki düşünülemeyecektir’’

Afganistan’daki son gelişmeler hakkında bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan henüz bir değerlendirme yapmazken Cumhur İttifakı’nda AKP ile ortaklık yapan Milliyetçi Hareket Partisi, Türk askerinin Afganistan’da kalmasını talep etti.

Yazılı açıklama yapan MHP lideri Devlet Bahçeli, ‘‘Taliban’ın Kabil’i kontrol etmesi üzerine Afganistan Cumhurbaşkanı ülkeden kaçmış, hükümet dağılmış, pamuk ipliğine bağlı siyasi mimari çökmüştür. Afganistan’ın bugünkü alacakaranlık tablosunun yegane müsebbibi, bu ülkenin özgürlük ve demokrasi getirme iddiasıyla toplumsal denge ve değerleriyle oynayan emperyalist ülkeler olmuştur. Türkiye’nin Afganistan’daki varlığı meşrudur, dostanedir, barışçıdır, bu ülkenin istikrar ve güvenliğine destek mahiyetlidir. Bu nedenle askeri unsurlarımızın Afganistan’ı terki düşünülemeyecektir. Türkiye ile Afganistan’ın yüz yıllık tarihi, kültürel ve inanç bağları Kabil’deki mevcudiyetimizin mazereti ve mesnedidir. Afganistan’a yüz çevirmek, tarihin ve coğrafyanın gerçekleriyle terstir’’ dedi.

Bahçeli: ‘‘Taliban’la görüşmek dahil her seçenek dikkate alınmalı’’

MHP Genel Başkanı dün ‘‘Türk askerini ve polisini derhal Afganistan’dan geri çekin’’ çağrısında bulunan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki gösterirken hükümete de Taleban’la görüşmek dahil tüm diplomatik yolları deneme çağrısında bulundu.

Bahçeli, ‘‘Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı’nın teklif ve temennileri ya cehaletinin ya da cüretkar korkaklığının sonucudur. Afganistan’dan dönmek demek Anadolu coğrafyasını tehlikeye atmak demektir. Sayıları 8 milyona ulaşan (Afganistan’daki) Türk (etnisite) varlığı Türkiye’ye inkar edemeyeceği sorumluluklar yüklemektedir.

Bu sorumluluğun ifa ve icrası için Kabil Uluslararası Hamid Karzai Havalimanı’ndaki varlığımızın sürdürülebilir nitelikte olması şarttır. Türkiye’nin diplomatik misyonunu Afganistan’dan çekmesi için hiçbir mecburi ve mücbir sebep görülmemektedir.

Kabil Büyükelçimiz ve diğer diplomatlarımız Afganistan’daki varlığını kararlılıkla ve kucaklayıcı bir vasıfla sürdürmelidir. Afganistan’daki yeni yönetimle düzensiz göçün önlenmesi hususunda muhakkak surette anlaşma, temas ve fikir birliği temin edilmesi şarttır. Taliban’la görüşmek dahil her seçenek dikkate alınmalıdır’’ dedi.

Kılıçdaroğlu’ndan MHP seçmenine ‘‘ses çıkarmayacak mısınız’’ çıkışı

Bahçeli’nin hedef aldığı Kılıçdaroğlu dün Erdoğan’a tepki gösterirken MHP liderinin sessizliğini eleştirerek MHP seçmenine seslenmişti.

CHP lideri, ‘Yol geçen hanı mı Türkiye, Erdoğan? Sınırı koruyamadığını, Biden’a verdiğin sözü yerine getirdiğini itiraf ediyorsun. Bunca sığınmacıyı bu topraklar kabul edemez. Kapalı kapılar ardında hangi taahhütlerde bulunduğunu söyle artık millete. Yine mi mal varlığınla tehdit edildin! Sabah başka, akşam başka konuşuyorsun, aldığın talimata göre görüşün değişiyor. Bahçeli’nin ise hiç sesinin çıkmaması sığınmacıları kabul ettiğinin itirafıdır. Erdoğan’ın her söylediğini emir komuta zinciri içinde yerine getiriyor, sonra da ‘en milliyetçi benim’ diye geçiniyor. Son olarak MHP’ye gönül vermiş, vatansever insanlarımıza seslenmek istiyorum: Bu olanları ülkemize reva gören MHP yönetimine ses çıkarmayacak mısınız?’’ demişti.

