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Hükümetin Suriyeliler'i Sınır Dışı Etme Politikası Protesto Edildi

02.08.2019 23:08 | Son Güncelleme

Çeşitli sivil toplum örgütleri, akademisyenlerin katılımıyla kurulan ‘‘Birlikte Yaşamak İstiyoruz İnisiyatifi’’ başta Suriyeliler başta olmak üzere Türkiye’de bulunan göçmenlerle dayanışmak için ilk eylemini Kadıköy’deki Süreyya Operası önünde yaptı

Hükümetin Suriyeliler'i Sınır Dışı Etme Politikası Protesto Edildi

Çeşitli sivil toplum örgütleri, akademisyenlerin katılımıyla kurulan ‘‘Birlikte Yaşamak İstiyoruz İnisiyatifi’’ başta Suriyeliler başta olmak üzere Türkiye’de bulunan göçmenlerle dayanışmak için ilk eylemini Kadıköy’deki Süreyya Operası önünde yaptı.

Türkçe, Arapça ve İngilizce olarak ‘‘Sınır Dışılara Son’’ yazılı pankartın arkasında toplanan yaklaşık 500 kişi, Türkiye’nin Suriyeliler’e yönelik uyguladığı politikayı protesto ettiler.

Ellerinde “Irkçılığa hayır”, “Susmak şiddeti kabullenmektir”, “Kimse nedensiz göçmez”, “Kapılar açılsın mültecilere özgürlük” yazılı dövizleri taşıyan grup sık sık mülteci statüsü tanınmayan göçmenlerle dayanışma içeren sloganlar attı.

‘‘Sınır dışı etme uygulamaları insanlık dışı bir politika’’

Birlikte Yaşamak İstiyoruz İnisiyatifi’nin hazırladığı basın açıklamasını Özgül Saki okudu.

Açıklamada, ‘‘Kısa bir süre önce İstanbul Valiliği kaydı başka şehirlerde bulunan Suriyeliler’in İstanbul’u 20 Ağustos’a kadar terk etmesi için süre tanıdığını duyurdu. Sosyal medyada ırkçı ve yabancı düşmanı nefret söyleminin yaygınlaştığına tanıklık etmekteyiz. Hükümetin Suriyeliler için benimsediği misafir söylemi hak arama önünde büyük bir engel oluşturuyor. Sınır dışı etme uygulamaları, insanlık dışı bir politika. Çatışma, ekonomik koşullar ya da bireysel tehditlerden dolayı insanların geri gönderilmesi yaşam güvencesini tehlikeye sokuyor. Biz, göçmenlerin, siyasilerin merhametinde değil hukukun koruması altında olması gerektiğine inanıyoruz’’ dendi.

‘‘AB, Türkiye’yi sınır bekçisi haline getirdi, sınırları açın’’

İnisiyatif, yalnız Türkiye’nin değil Avrupa Birliği’nin uyguladığı mülteci politikasına da tepki gösteriyor:

“Göçmenlerin Türkiye’deki bu güvencesiz konumunun başlıca sorumlularından birinin de Avrupa Birliği olduğunun altını çiziyoruz. AB’nin göçmenlere yönelik politikası, sınırları kapatmak ve Türkiye’yi bir tür ‘sınır bekçisi’ haline getirmek oldu. AB-Türkiye Anlaşması ile Türkiye, AB’nin öldüren sınır politikasının uygulayıcısı konumuna geldi ve bu sayede her fırsatta göçmenleri bir pazarlık aracı olarak kullanıyor. Herkes için güvenli seyahat yolları derhal açılmalıdır, sınırları açın.”

Tüm siyasi partileri ve toplumun tüm kesimlerini ırkçılıkla mücadeleye çağıran Birlikte Yaşamak İstiyoruz İnisiyatifi, sığınma hakkının gaspına dönük politikalarının son bulmasını talep etti.

200’den fazla polisin takip ettiği eylem, ‘‘Sınır dışıları derhal durdurun’ sloganlarının atılmasının ardından son buldu.

İstanbul Valiliği: ‘‘12 bin 474 yabancı uyruklu kaçak göçmen, Geri Gönderme Merkezleri’ne sevk edildi’’

İstanbul Valiliği ise yayınladığı yazılı açıklamada 12-31 Temmuz 2019 tarihleri arasında yapılan uygulamalarda Türkiye’ye düzensiz göçle geldiği tespit edilen 12 bin 474 yabancı uyruklu kaçak göçmenin İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenen Geri Gönderme Merkezlerine sevk edildiğini duyurdu.

Valilik, hiçbir ilde kaydı bulunmayan 2 bin 630 Suriyeli’nin de yine İçişleri Bakanlığı tarafından çeşitli illerde oluşturulan Geçici Barınma Merkezleri’ne gönderildiğini açıkladı.

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