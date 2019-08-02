Hükümetin Suriyeliler'i Sınır Dışı Etme Politikası Protesto Edildi

Açıklamada, ‘‘Kısa bir süre önce İstanbul Valiliği kaydı başka şehirlerde bulunan Suriyeliler’in İstanbul’u 20 Ağustos’a kadar terk etmesi için süre tanıdığını duyurdu. Sosyal medyada ırkçı ve yabancı düşmanı nefret söyleminin yaygınlaştığına tanıklık etmekteyiz. Hükümetin Suriyeliler için benimsediği misafir söylemi hak arama önünde büyük bir engel oluşturuyor. Sınır dışı etme uygulamaları, insanlık dışı bir politika. Çatışma, ekonomik koşullar ya da bireysel tehditlerden dolayı insanların geri gönderilmesi yaşam güvencesini tehlikeye sokuyor. Biz, göçmenlerin, siyasilerin merhametinde değil hukukun koruması altında olması gerektiğine inanıyoruz’’ dendi.

Çeşitli sivil toplum örgütleri, akademisyenlerin katılımıyla kurulan ‘‘Birlikte Yaşamak İstiyoruz İnisiyatifi’’ başta Suriyeliler başta olmak üzere Türkiye’de bulunan göçmenlerle dayanışmak için ilk eylemini Kadıköy’deki Süreyya Operası önünde yaptı.

‘‘AB, Türkiye’yi sınır bekçisi haline getirdi, sınırları açın’’

İnisiyatif, yalnız Türkiye’nin değil Avrupa Birliği’nin uyguladığı mülteci politikasına da tepki gösteriyor:

“Göçmenlerin Türkiye’deki bu güvencesiz konumunun başlıca sorumlularından birinin de Avrupa Birliği olduğunun altını çiziyoruz. AB’nin göçmenlere yönelik politikası, sınırları kapatmak ve Türkiye’yi bir tür ‘sınır bekçisi’ haline getirmek oldu. AB-Türkiye Anlaşması ile Türkiye, AB’nin öldüren sınır politikasının uygulayıcısı konumuna geldi ve bu sayede her fırsatta göçmenleri bir pazarlık aracı olarak kullanıyor. Herkes için güvenli seyahat yolları derhal açılmalıdır, sınırları açın.”

Tüm siyasi partileri ve toplumun tüm kesimlerini ırkçılıkla mücadeleye çağıran Birlikte Yaşamak İstiyoruz İnisiyatifi, sığınma hakkının gaspına dönük politikalarının son bulmasını talep etti.

200’den fazla polisin takip ettiği eylem, ‘‘Sınır dışıları derhal durdurun’ sloganlarının atılmasının ardından son buldu.

İstanbul Valiliği: ‘‘12 bin 474 yabancı uyruklu kaçak göçmen, Geri Gönderme Merkezleri’ne sevk edildi’’