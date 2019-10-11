“Hükümetler, ECB'nin faizleri yükseltmesini istiyorsa daha fazla harcamalı"

BERLİN (AA) - Avrupa Merkez Bankası Başkanı (ECB) Mario Draghi, Avro Bölgesi’ndeki hükümetlerin ekonomilerini desteklemek için para musluklarını açmalarının ECB’nin faiz oranlarını daha erken zamanda artırmasına yardımcı olabileceğini söyledi.

İtalya’nın Milan şehrinde bir etkinlikte konuşan Draghi, ECB'nin geçen ay 20 milyar avroluk yeni bir tahvil alım programı açıklaması ve mevduat faizini düşürmesine yönelik eleştirilere cevap verdi.

Draghi, “Avro Bölgesi’nde daha aktif bir maliye politikası, toplumun bazı kesimleri ve bazı aracı kurumlar (finansal kurumlar) üzerinde olumsuz etkileri olduğunun farkında olduğumuz politikalarımızın daha hızlı bir şekilde düzeltilmesini mümkün hale getirecek.” diye konuştu.

Yunanistan'ın 2015’deki borç krizinde ECB’nin rolünü savunan Draghi, “Yunanistan'a verilen destek büyüktü. Krizin zirvesinde, ECB ve Yunanistan Merkez Bankası, Yunan bankalarına 127 milyar avro veya ülkenin GSYH’sinin yüzde 71'ine yakın borç verdi. Bu borç asla koşulsuz ve sınırsız değildi... ECB görev tanımının dışına çıkmadı. Sonuçta, Yunan halkının ödediği bedelin yüksek olmasına rağmen, hem Yunanistan hem de Avrupa için başarılı bir yaklaşımdı.” değerlendirmesinde bulundu.