Hükümetlerin ‘İstenmeyen Adam’ İlan Ettiği El Hüseyin BM’ye Veda Etti

Dört yıllık görev süresi dün tamamlanan Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad el Hüseyin veda etti.

Hazırladığı insan hakları raporları ve yaptığı sert çıkışlarla aralarında ABD ve Türkiye’nin de bulunduğu birçok hükümet tarafından sert bir şekilde eleştirilen El Hüseyin bir veda konuşması yaptı.

Ürdünlü bir prens olan El Hüseyin, veda konuşmasında, kendisine yönelik eleştirileri de değerlendirdi.

El Hüseyin görevde bulunduğu 4 yıl boyunca yaptığı çalışmalarını BM Televizyonuna da değerlendirdi. El Hüseyin, BM’de ilk çalışmaya başladığı zamandan günümüze yaptığı çalışmaları anlattı. Görevinden yeni ayrılan BM yetkilisi, “ İşimiz mağdurları, muhtaçları, marjinal grupları savunmak” diye konuştu.

​‘Hükümetler beni ‘küresel kabus’ olarak gördü’

Bazı ülke ve hükümet başkanlarıyla ilgili çıkışlarına yönelik “Eğer bazı zamanlarda konuşmazsanız onların ilgisini çekemezsiniz. Konuşup hata yapmayı sessiz kalmaya tercih ederim” dedi.

Birçok özgürlük ve insan hakları örgütlerinin, “bir kahraman ve kendini insan haklarına adayan adam’ olarak da tanımladığı El Hüseyin, görev süresinin sonunda çok sayıda gazete ve televizyona da özel demeç de verdi.