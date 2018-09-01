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Hükümetlerin ‘İstenmeyen Adam’ İlan Ettiği El Hüseyin BM’ye Veda Etti

01.09.2018 21:13 | Son Güncelleme

Dört yıllık görev süresi dün tamamlanan BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad el Hüseyin veda etti. El Hüseyin hazırladığı insan hakları raporları ve yaptığı sert çıkışlarla aralarında ABD ve Türkiye’nin de bulunduğu birçok hükümet tarafından sert bir şekilde eleştiriliyordu

Hükümetlerin ‘İstenmeyen Adam’ İlan Ettiği El Hüseyin BM’ye Veda Etti

Dört yıllık görev süresi dün tamamlanan Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad el Hüseyin veda etti.

Hazırladığı insan hakları raporları ve yaptığı sert çıkışlarla aralarında ABD ve Türkiye’nin de bulunduğu birçok hükümet tarafından sert bir şekilde eleştirilen El Hüseyin bir veda konuşması yaptı.

Ürdünlü bir prens olan El Hüseyin, veda konuşmasında, kendisine yönelik eleştirileri de değerlendirdi.

El Hüseyin görevde bulunduğu 4 yıl boyunca yaptığı çalışmalarını BM Televizyonuna da değerlendirdi. El Hüseyin, BM’de ilk çalışmaya başladığı zamandan günümüze yaptığı çalışmaları anlattı. Görevinden yeni ayrılan BM yetkilisi, “ İşimiz mağdurları, muhtaçları, marjinal grupları savunmak” diye konuştu.

​‘Hükümetler beni ‘küresel kabus’ olarak gördü’

Bazı ülke ve hükümet başkanlarıyla ilgili çıkışlarına yönelik “Eğer bazı zamanlarda konuşmazsanız onların ilgisini çekemezsiniz. Konuşup hata yapmayı sessiz kalmaya tercih ederim” dedi.

Birçok özgürlük ve insan hakları örgütlerinin, “bir kahraman ve kendini insan haklarına adayan adam’ olarak da tanımladığı El Hüseyin, görev süresinin sonunda çok sayıda gazete ve televizyona da özel demeç de verdi.

El Hüseyin işini yapmasının çoğu kez engellenmeye çalışıldığını, eleştirdiği hükümetler tarafından bir “küresel kabus” olarak görüldüğünü belirtti. Yaptığı işi güçlü kılmak ve iz bırakmak için yeniden göreve talip olmadığını belirten El Hüseyin, "İşimde yeniden seçilebilmek başarısızlık olurdu" diye konuştu.

El Hüseyin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı da Güneydoğu’daki hendek operasyonları nedeniyle eleştirmişti. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu operasyonlar sırasında yaşamını yitiren siviller nedeniyle Türkiye’yi suçlayan ağır bir rapor hazırladı. El Hüseyin, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafında da sert bir dille eleştirilmişti.

El Hüseyin, ABD Başkanı Donald Trump, Macaristan Başbakanı Viktor Orban Filipinler Başkanı Rodrigo Duterte’yi hedef alarak suçlayan çıkışlarda bulundu.

El Hüseyin, BM’nin yapısı değiştirilmezse küresel örgütün “çökebileceği” uyarısında bulunmuş, ‘Güvenlik Konseyi’nin beş daimi üyesi BM’den daha fazla yetkiye sahip olduğunu savunmuştu..

Görev süresi dün sona eren El Hüseyin’in yerine Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, eski Şili Cumhurbaşkanı Michelle Bachelet’yi atadı.

Birleşmiş Milletler’in yeni İnsan Hakları Yüksek Komiseri Bachelet, görevine Pazartesi günü başlayacak.

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