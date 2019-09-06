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Hükümetten Diyarbakır'da HDP binası önünde eylem yapan annelerle ilgili ilk açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2019 10:27 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan aileler ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Gül "Diyarbakır'daki annelerin sesini ortadan kaldıramazsınız. Bu çığlık asla kesilemeyecektir. " ifadelerini kullandı. Öte yandan Gül, yeni yargı reformuyla ilgili "Mahkeme temelli aile arabuluculuğunun da bu dönemde hayata geçmesini arzu ediyoruz." dedi.

Hükümetten Diyarbakır'da HDP binası önünde eylem yapan annelerle ilgili ilk açıklama

Bakan Gül'ün açıklamalarından satır başları şöyle;

KADINA ŞİDDET

Şiddetin her türlüsünü büyük tepkiyle kınıyoruz. Şiddeti önleme merkezli ile çalışıyoruz. Savcılar her başvuruyu değerlendiriyor. Bugüne kadar 375 bin tedbir kararı verildi. Mevzuat konusunda titizlik gösterilecek.

Tüm dünyada bu ortak sorun.

HDP ÖNÜNDEKİ EYLEMLER

Diyarbakır'daki annelerin sesini ortadan kaldıramazsınız. Bu çığlık asla kesilemeyecektir. Onların dağa değil okula gitmesi için ne türlü desteği yapacağız.

YARGI REFORMU PAKETİ

Bu 5 yıllık dönemi kapsayan bir süreç. Tüm paydaşlarla görüştük, talepleri aldık.

Bu belge Türk milletinin tamamının belgesi olacaktır. Yargı, 82 milyonun yargısıdır, hiçbir zümreye teslim edilemez. Bütün millete karşı tarafsız olmak zorunda. AK Parti'nin, Adalet Bakanlığının reform belgesi değildir. Türk milletinin, 82 milyonun yargı reform belgesidir.

Eleştirileri hem parlamento dikkate alacak hem uygulamalar gerektiren konularda bizler de reform belgemizin takibini yapacağız.

Yeni bir insan hakları eylem planı çalışması başlattık. İnsan hakları konusunda ayrıca bir çalışma Bakanlık öncülüğünde yapacağız.

Tutuklamayı infaz gibi gören uygulamalar asla kabul edebileceğimiz bir durum değil. Çünkü tutuklama istisnai bir tedbirdir, aslolan özgürlüktür

AİLE ARABULUCULUĞU DÖNEMİ

Mahkeme temelli aile arabuluculuğunun da bu dönemde hayata geçmesini arzu ediyoruz.

Ayrıntılar geliyor...

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Diyarbakır adalet bakanı abdülhamit gül HDP Son dakika

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