Hükümlü, aldattığı iddiasıyla eşini pompalıyla yaraladı

Dinçer AKBİR/ İZMİT(Kocaeli), (DHA)- İZMİT'te kalan cezasını kamu kurumunda ücretsiz çalışarak tamamlayan hükümlü Sami K., kendisini ağabeyiyle aldattığını iddia ettiği eşi G.K.'yi pompalı tüfekle bacağından vurdu. G.K. hastaneye kaldırılırken, Sami K. gözaltına alındı.

Olay, İzmit'in Kozluk Mahallesi'nde bulunan Seka Sporcu Eğitim Merkezi'nin bahçesinde meydana geldi. İzmit'te 1 kişinin öldüğü, 19 kişinin de yaralandığı olaya karıştığı için yaklaşık 8 yıldır cezaevinde olan ve cezasının kalan bölümünü kamu kurumlarında ücretsiz çalışarak tamamlayan Sami K., sabah saatlerinde cezaevinden çalıştığı kamu kuruluşuna getirildi. Hizmetli olarak çalıştığı yerden çıkan Sami K. ile buluştuğu eşi G.K. bir süre sonra tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine yanında getirdiği pompalı tüfeği çıkaran Sami K., kaçan eşine doğru ateş etti. İlk ateşte saçmalar yol kenarındaki araca isabet ederken G.K. kaçmaya devam etti. Sami K., sporcu eğitim merkezinin bahçesinde yakaladığı eşini bir el daha ateş ederek sol bacağından yaraladı. G.K. kanlar içerisinde yere yığılırken, Sami K. ise sporcu eğitim merkezi çalışanları tarafından etkisiz hale getirilerek elindeki tüfeği alındı.