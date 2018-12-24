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Hükümlü, çalıştığı eğitim merkezinin bahçesinde eşini pompalıyla yaraladı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.12.2018 14:06 | Son Güncelleme

İZMİT'te kalan cezasını sporcu eğitim merkezinde ücretsiz çalışarak tamamlayan hükümlü Sami K., kendisini ağabeyiyle aldattığını iddia ettiği eşi G.K.'yi, okulun bahçesinde pompalı tüfekle vurdu.

Hükümlü, çalıştığı eğitim merkezinin bahçesinde eşini pompalıyla yaraladı

Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT'te kalan cezasını sporcu eğitim merkezinde ücretsiz çalışarak tamamlayan hükümlü Sami K., kendisini ağabeyiyle aldattığını iddia ettiği eşi G.K.'yi, okulun bahçesinde pompalı tüfekle vurdu. Bacağından yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı, Sami K. gözaltına alındı.
Olay, İzmit'in Kozluk Mahallesi'nde bulunan Seka Sporcu Eğitim Merkezi'nin bahçesinde meydana geldi. İzmit'te 1 kişinin öldüğü, 19 kişinin de yaralandığı olaya karıştığı için yaklaşık 8 yıldır cezaevinde olan ve cezasının kalan bölümünü kamu kurumlarında ücretsiz çalışarak tamamlayan Sami K., sabah saatlerinde cezaevinden çalıştığı eğitim merkezine getirildi. Eğitim merkezinde çalıştığı sırada bahçeye çıkan Sami K. ile buluştuğu eşi G.K. bir süre sonra tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine yanında getirdiği pompalı tüfeği çıkaran Sami K., kaçan eşine doğru ateş etti. İlk ateşte saçmalar yol kenarındaki araca isabet ederken G.K. kaçmaya devam etti. Sami K., sporcu eğitim merkezinin bahçesinde yakaladığı eşini bir el daha ateş ederek sol bacağından yaraladı. G.K. kanlar içerisinde yere yığılırken Sami K. ise sporcu eğitim merkezi çalışanları tarafından etkisiz hale getirilerek elindeki tüfeği alındı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan G.K., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Tesis çalışanları tarafından yakalanan Sami K. ve olayda kullandığı tüfek polise teslim edildi.
Gözaltına alınan Sami K. ilk ifadesinde, eşinin kendisini ağabeyi ile aldattığını ve bu yüzden vurduğunu söyledi. Şüpheli, polis merkezine götürüldü.
Sami K.'nin 2010 yılında İzmit Serdar Mahallesi'ndeki silahlı kavgaya karıştığı ve 1 kişinin öldüğü, 19 kişinin de yaralandığı olay sonrasında cezaevine gönderildiği öğrenildi.

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Hükümlü, çalıştığı eğitim merkezinin bahçesinde eşini pompalıyla yaraladıHükümlü, çalıştığı eğitim merkezinin bahçesinde eşini pompalıyla yaraladıHükümlü, çalıştığı eğitim merkezinin bahçesinde eşini pompalıyla yaraladıHükümlü, çalıştığı eğitim merkezinin bahçesinde eşini pompalıyla yaraladı

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