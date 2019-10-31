Hükümlü, tedavi için getirildiği hastaneden kaçtı

MALATYA, (DHA)- MALATYA'da cezaevinde fenalaşan hükümlü Ümit T., (45), tedavi edilmek için getirildiği hastaneden kaçtı. Polis ve jandarma mahkumun yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, öğle saatlerin Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Doğanşehir Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda kalan Ümit T., fenalaşınca kontrolü için Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Ümit T., hastaneden kaçtı. Jandarma ve polis ekipleri kaçan Ümit T.'nin bulunması için çalışma başlattı.

