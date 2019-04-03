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Hükümlü, tekne motoru çalarken yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 16:43 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Didim ilçesinde, 11 ayrı suçtan hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü G.B.

Hükümlü, tekne motoru çalarken yakalandı

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Didim ilçesinde, 11 ayrı suçtan hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü G.B. (28), sahilde tekne motoru çalmak isterken jandarma ekiplerince yakalandı. G.B.'nin yanında bulunan ve kaçan 1 şüphelinin ise arandığı belirtildi.
Olay, dün saat 05.30 sıralarında, Akbük Mahallesi liman bölgesinde meydana geldi. Jandarma ekipleri, sahilde tekne motorunu sökmeye çalışan 2 kişiyi fark etti. Jandarmanın geldiğini gören 2 şüpheli, kaçmaya başladı. Jandarma, peşine düştüğü zanlılardan G.B.'yi yakaladı, yanındaki diğer kişi ise kaçtı. Kovalamaca sonucu yakalanan G.B.'nin, 'hırsızlık', 'ateşli silah bulundurma', 'tehdit', 'hükümlü ve tutuklunun kaçması' ve 'hakaret' gibi 11 suçtan hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı. G.B. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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