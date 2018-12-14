Hükümlü ve Tutuklu Hakları Alt Komisyonu toplandı

İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Hükümlü ve Tutuklu Hakları Alt Komisyonu, 14 Ocak'ta Sincan Cezaevi'ni, 21 ve 28 Ocak 2019'da da en çok şikayet gelen cezaevlerini ziyaret edecek.

Alt komisyon, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman başkanlığında bu dönemin ilk toplantısını yaptı.

İnsan haklarının bir bütün olduğunu belirten Yayman, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" sözüne yürekten inandıklarını ifade etti.

Toplantıda, alt komisyonun çalışma usulleri ile cezaevi ziyaretlerine ilişkin takvim üzerinde duruldu.

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, insana, insan olarak değer verilmesi gerektiğini dile getirerek, cezaevi gezilerini önemsediğini vurguladı.

AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, en fazla şikayetin geldiği cezaevlerine öncelik verilmesinden yana olduğunu söyledi.

HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, alt komisyon üyesi olmayan İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyesi milletvekillerinin de uygun olması halinde cezaevleri ziyaretlerine katılmalarının önünün açılmasını istedi.