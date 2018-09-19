Hükümlü ve tutukluların el emeği ilgi gördü

"Ceza infaz kurumlarının temel amacı, herhangi bir suç işleyenlerin infaz edilmesidir. Ancak suç işlemeye meyilli insanlar sadece infaz mantığıyla ele alındığında, buradan çıktıktan sonra daha ciddi sorunlarla karşılaşılma ihtimali doğuyor. İşyurtları Kurumu olarak suçlu psikolojisini dönüştürmek gibi bir misyonumuz var. Eğitimlerle ve üretimimizle hükümlü ve tutukluların hayata tekrar kazandırılmasını hedefliyoruz ."

Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Daire Başkanı Murat Atan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ziyaretçilerin fuara gösterdiği ilgiden memnun olduğunu söyledi. Fuarın maddi getirisinden ziyade mahkumların psikolojisi üzerindeki etkisini önemsediklerini vurgulayan Atan, şöyle devam etti:

Ankara Adliyesi'nin yanındaki etkinlik alanında 13 Eylül'de açılan ve ziyaretçilerin büyük ilgi gösterdiği fuarda, Türkiye genelinde 87 ceza infaz kurumunda hükümlü ve tutuklularca üretilen hediyelik eşya, gıda, mobilya, tekstil ve gümüş gibi ürünlerin yanı sıra cezaevlerindeki eğitimlerde kullanılan simülasyonlar yer aldı.

Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumunca düzenlenen, hükümlü ve tutuklularca üretilen el emeği ürünlerin yer aldığı "İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı" sona erdi.

İşyurtları aracılığıyla hükümlü ve tutukluların eski mesleklerine devam edebildiği ve birçoğunun da yeni meslekler edindiğini aktaran Atan, istihdama da önemli katkı sağladıklarını anlattı.

Özel sektörün ihtiyacını giderebilecek birçok alanda eğitim verdiklerini ifade eden Atan, "Tıbbi cihaz satışı ve tıbbi mümessillik sertifikası da vermeye başladık. Ayrıca inşaat alanında çalışabilmeleri için forklift, ekskavatör ve dozer eğitimi veriyoruz. Bu sayede birçok hükümlü ve tutuklu iş yeri açabilme hakkına da sahip oluyor ve aldıkları sertifikalarla birçok yerde çalışabiliyor." dedi.

Atan, fuarlardan elde edilen gelirle mahkumların ücretlerinin ödendiğini ve yeni mesleki atölyeler açıldığını, ayrıca her mahkumun kaza sigortasına sahip olduğunu kaydetti.

