Hükümlüler cezaevinde hem iş öğreniyor hem para kazanıyor

İSTANBUL (AA) - Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda kalan hükümlüler, cezaevi yerleşkesinde oluşturulan atölyelerde ekmekten baklavaya, canlı çiçekten teraryuma kadar birçok iş kolunda üretim yaparak meslek öğreniyor. Hükümlülerin topluma yeniden kazandırılması ve meslek sahibi olmalarının sağlanması amacıyla açık cezaevleri içinde kurulan üretim atölyelerinde birçok iş kolunda hükümlülere meslek sahibi olma imkanı sunuluyor. Bu kapsamda Adalet Bakanlığı Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğünce cezaevi içinde açılan fırın ve unlu mamuller, yangın tüp dolum ve bakım, toner dolum ve bakım, seracılık, elektrik elektronik, teraryum ve terzi atölyesi gibi 33 ayrı iş koluna ait atölyede 489 hükümlüye iş imkanı sağlanıyor. Açık cezaevinde cezalarını çeken hükümlülerin gün içinde atölyelerde çalışarak hem meslek sahibi olmaları sağlanıyor hem de çalışmaları karşılığında günlük ücret verilerek sigortaları yapılıyor. Cezaevindeki üretim atölyelerine ilişkin basın mensuplarına bilgi veren Anadolu Cumhuriyet Başsavcıvekili Hacı Murat Gökşen, ceza infaz kurumlarının daha çok olumsuz yönleri ile gündeme geldiğini, halbuki buralarda birçok iyileştirme ve eğitim faaliyeti yapıldığını söyledi.

İş atölyelerinde çeşitli kurslar düzenlendiğini ve eğitim verildiğini kaydeden Gökşen, "Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğümüzde de 33 farklı iş kolu faaliyet yapmaktadır. Buralarda çalışan hükümlüler bu sayede hem kaliteli zaman geçirmekte hem meslek öğrenmekte ve bunu geliştirmekte hem para kazanmakta hem de devlet ekonomisine katkıda bulunmaktadır. Ayrıca bu çalışmanın hükümlülerin tekrar topluma kazandırılmasında büyük fayda sağladığını da görüyoruz." dedi. - Türkiye'de tek yangın tüp dolum merkezi Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Emrullah Turan, ceza infaz kurumları içerisinde kendi markası adı altında faaliyet gösteren tek yangın tüpü dolum ve bakım atölyesine sahip olduklarını söyledi. Bu atölyede tamamen standartlara uygun üretim yapıldığını anlatan Emrullah Turan, "Temel amacımız da burada hem bir ihtiyacı karşılamak hem de hükümlüleri meslek sahibi yaparak topluma yeniden kazandırmak. Kuru kimyevi toz bazında üretim yapıyoruz. Diğer merdiven altı üretimlerde yılda bir kez dolum yapmak gerekirken bizde 4 yıllık süreyi kapsıyor." diye konuştu.