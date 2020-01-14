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  4. Hükümlüler cezaevinde hem iş öğreniyor hem para kazanıyor

Hükümlüler cezaevinde hem iş öğreniyor hem para kazanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 13:07 | Son Güncelleme

Hükümlülerin topluma yeniden kazandırılması ve meslek sahibi olmalarının sağlanması amacıyla Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü bünyesinde kurulan 33 ayrı atölyede çalışan 489 hükümlü, birçok iş kolunda üretim yapıyor - Türkiye'deki cezaevleri içinde en geniş alana sahip fırın ve unlu mamuller atölyesinde çalışan hükümlüler, günlük 30 bin ekmek üretiyor, Gaziantep'de eğitim alan üretim sorumlusu eşliğinde 50 kilogram baklava yapıyor - Anadolu Cumhuriyet Başsavcıvekili Hacı Murat Gökşen: - "Buralarda çalışan hükümlüler, bu sayede hem kaliteli zaman geçirmekte hem meslek öğrenmekte ve bunu geliştirmekte hem para kazanmakta hem de devlet ekonomisine katkıda bulunmaktadır"

İSTANBUL (AA) - Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda kalan hükümlüler, cezaevi yerleşkesinde oluşturulan atölyelerde ekmekten baklavaya, canlı çiçekten teraryuma kadar birçok iş kolunda üretim yaparak meslek öğreniyor.

Hükümlülerin topluma yeniden kazandırılması ve meslek sahibi olmalarının sağlanması amacıyla açık cezaevleri içinde kurulan üretim atölyelerinde birçok iş kolunda hükümlülere meslek sahibi olma imkanı sunuluyor.

Bu kapsamda Adalet Bakanlığı Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğünce cezaevi içinde açılan fırın ve unlu mamuller, yangın tüp dolum ve bakım, toner dolum ve bakım, seracılık, elektrik elektronik, teraryum ve terzi atölyesi gibi 33 ayrı iş koluna ait atölyede 489 hükümlüye iş imkanı sağlanıyor.

Açık cezaevinde cezalarını çeken hükümlülerin gün içinde atölyelerde çalışarak hem meslek sahibi olmaları sağlanıyor hem de çalışmaları karşılığında günlük ücret verilerek sigortaları yapılıyor.

Cezaevindeki üretim atölyelerine ilişkin basın mensuplarına bilgi veren Anadolu Cumhuriyet Başsavcıvekili Hacı Murat Gökşen, ceza infaz kurumlarının daha çok olumsuz yönleri ile gündeme geldiğini, halbuki buralarda birçok iyileştirme ve eğitim faaliyeti yapıldığını söyledi.

İş atölyelerinde çeşitli kurslar düzenlendiğini ve eğitim verildiğini kaydeden Gökşen, "Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğümüzde de 33 farklı iş kolu faaliyet yapmaktadır. Buralarda çalışan hükümlüler bu sayede hem kaliteli zaman geçirmekte hem meslek öğrenmekte ve bunu geliştirmekte hem para kazanmakta hem de devlet ekonomisine katkıda bulunmaktadır. Ayrıca bu çalışmanın hükümlülerin tekrar topluma kazandırılmasında büyük fayda sağladığını da görüyoruz." dedi.

- Türkiye'de tek yangın tüp dolum merkezi

Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Emrullah Turan, ceza infaz kurumları içerisinde kendi markası adı altında faaliyet gösteren tek yangın tüpü dolum ve bakım atölyesine sahip olduklarını söyledi.

Bu atölyede tamamen standartlara uygun üretim yapıldığını anlatan Emrullah Turan, "Temel amacımız da burada hem bir ihtiyacı karşılamak hem de hükümlüleri meslek sahibi yaparak topluma yeniden kazandırmak. Kuru kimyevi toz bazında üretim yapıyoruz. Diğer merdiven altı üretimlerde yılda bir kez dolum yapmak gerekirken bizde 4 yıllık süreyi kapsıyor." diye konuştu.

Öte yandan bu atölyede günlük 450 yangın tüpü dolumu gerçekleştiriliyor.

- Fırın atölyesinde günlük 30 bin ekmek üretiliyor

Unlu mamuller atölyesinde gıda teknisyeni ve atölye şefi olan Hatice Kübra Üçok, burada Trabzon ekmeğinden simit ve poğaçaya, baklavadan yufkaya kadar birçok unlu mamulün üretiminin yapıldığını anlattı.

Fırın ve unlu mamuller atölyesinin 1170 metrekare alana kurulu olduğunu belirten Üçok, burada 100 hükümlünün çalıştığını, 8 memurun görev yaptığını söyledi.

Üçok, atölyede günlük 30 bin ekmek üretildiğini, 2 bin poğaça, simit ve açma yapıldığını ifade etti

Baklava üretiminden sorumlu memur Aziz Köksal, baklava yapmayı öğrenmek için Gaziantep'e eğitime gittiğini anlatarak, "Bir aylık eğitimden sonra geldik burada başladık. Şu anda 10 yetişmiş hükümlümüz var. Günlük 50 kilogram baklava yapıyoruz. Satışlarımız gayet güzel. Baklavamızdan gayet memnunlar." dedi.

- İlk teraryum atölyesi

Teraryum atölyesinde şef olarak çalışan memur İrfan Zeren, "Maltepe Ceza İnfaz Kurumu olarak 3 yıl önce dünyada ve Türkiye'de ilk teraryum atölyesini biz açtık. Bu süre içinde birçok mahkum bunu öğrendi. Hatta bu işi öğrenip dışarıda yapanlar var. Amacımız burada mahkumlara işi öğretmek, meslek öğretmek. Şu anda burada 4-5 mahkum çalıştırıyoruz. Mahkumun hayal ettiği şeyleri teraryuma yansıtıyoruz." diye konuştu.

Atölyede 3 yıl içinde üretilen yaklaşık 4 bine yakın teraryumu sattıklarını anlatan Zeren, hükümlülerin ürettikleri teraryumları isterse alıp ailesine hediye edebildiğini dile getirdi.

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