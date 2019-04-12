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Hükümlüler cezalarını sebze üreterek çekiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 16:06 | Son Güncelleme

Çorum'da denetimli serbestlik yükümlülüğü altında bulunan hükümlüler, suça sürüklenen çocuklar ve madde bağımlıları, "Yeşeren Umutlar" Projesi kapsamında 5 dönümlük alana kurulan sera ve tarım arazisinde sebze üreterek hem cezalarını çekiyor hem de meslek ediniyor - Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca: - "Hükümlülerin rehabilitesi, toplumsal katkısı ve sosyal açıdan sağladığı katkılar göz önüne alındığında yapılan işin ne kadar değerli ve güzel olduğunu fark ediyoruz"

ÇORUM (AA) - Çorum'da denetimli serbestlik yükümlülüğü altında bulunan hükümlüler, suça sürüklenen çocuklar ve madde bağımlıları, "Yeşeren Umutlar" Projesi kapsamında oluşturulan sera ve tarım arazisinde sebze üretiyor.

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulunca, madde kullanımı sebebiyle denetimli serbestlik yükümlülüğü altında bulunan kişiler, suça sürüklenen çocuklar ve cezalarının bir bölümünü denetimli serbestlik kapsamında çeken hükümlülerin meslek edinmelerinin yanı sıra iş gücünün değerlendirilmesi, sosyal amaçlara katkı sağlanması amacıyla "Yeşeren Umutlar" Projesi hazırlandı.

Proje kapsamında İl Özel İdaresi, belediye ve Koruma Kurulu üyelerince sağlanan finansmanla Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yanındaki arazide 5 dönümlük sera ve tarım arazisi oluşturuldu.

Halk Eğitim Merkezi ile İŞKUR'dan alınan destekle seracılık ve tarımsal faaliyetlerle ilgili eğitim verilen hükümlü ve diğer kişilerce serada üretilen salatalık, domates, biber, patlıcan, fasulye, yeşil soğan ve marullar, kentteki öğrenci yurtları, Kur'an kursları, gıda bankası, Türk Kızılay ve aşevine veriliyor.

Geçen yıl yaklaşık 12 ton sebzenin üretildiği proje kapsamında 2019'un ilk fide dikimi, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca'nın da katıldığı törenle gerçekleştirildi.

- "Türkiye'de örnek olacak bu faaliyet halihazırda yürütülen tek proje"

Ağca, gazetecilere yaptığı açıklamada, Koruma Kurulu olarak denetimli serbestlik kapsamında çeşitli faaliyetler gerçekleştirdiklerini, cezası bulunan hükümlü ve yükümlülerin topluma kazandırılması ve meslek edinmelerini sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Geçen yıl hayata geçirilen "Yeşeren Umutlar" Projesi'nin bu alanda Türkiye'de uygulanan ilk proje olduğuna dikkati çeken Ağca, mevsim itibarıyla serada salatalık, diğer alanda da domates, biber, soğan ve marul gibi sebzelerin üretildiğini, mevsime göre ürün çeşitliliği sağlanabildiğini ve yıl boyunca üretimin sürdürüleceğini kaydetti.

"Türkiye'de örnek olacak bu faaliyet halihazırda yürütülen tek proje." diyen Ağca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hükümlülerin rehabilitesi, toplumsal katkısı ve sosyal açıdan sağladığı katkılar göz önüne alındığında yapılan işin ne kadar değerli ve güzel olduğunu fark ediyoruz. Herhangi bir ticari maksadımız yok. Hem hükümlü arkadaşlarımız yeni bir meslek ve yetenek kazanıyor hem de kurumlardaki sebze maliyetleri azalıyor."

Projede görev alan bazı hükümlü ve madde bağımlıları da yaptıkları işten keyif aldıklarını belirterek, cezalarını çekmelerinin ardından benzer işlerde çalışabileceklerini söyledi.

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