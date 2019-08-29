Hükümlüler, Gölköy mesire yerini temizledi

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'ne bağlı 25 hükümlü, çevre temizliği projesi Gölköy Baraj Gölü çevresindeki mesire alanlarını temizlik yaptı. Türkiye genelinde Adalet Bakanlığı Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı tarafından başlatılan ‘Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi’ kapsamında, Bolu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nün tarafından etkinlik düzenlendi. Etkinlik kapsamında Gölköy Baraj Gölü çevresinde hükümlüler tarafından temizlik yapıldı. Denetimli serbestlikten yararlanan 25 hükümlü, mesire alanı olarak kullanılan Gölköy Baraj Gölü çevresindeki yeşil alanda bulunan plastik şişe, cam kırıkları ve tenekelerden oluşan çöpleri temizledi. Bolu Denetimli Serbestlik Müdür Vekili Nesrin Doğan Fidan yaptığı açıklamada, "2 gün boyunca Gölköy Barajı mesire alanında çalışma yaptık. Yaklaşık 100 bin metrekarelik alanda, 25 hükümlü ve çalışanımızla birlikte bu çalışmayı yaptık. Bakanlığımız doğaya yönelik ve kamu yararına çalışmalara önem vermektedir. Özellikle daha yaşanabilir bir ortam sağlayabilmek adına bu tarz çalışmalara önem vermekteyiz. Bu çalışmaya katılan kişiler, kamu yararına çalışmaktadırlar. Amacımız denetimli serbestlikte cezalarını infaz eden hükümlülerimizin toplumla iç içe, topluma verdiği zararı bu şekilde telafi edebilme ve toplumun onlara karşı olumsuz bakışını ortadan kaldırabilmek" dedi.

