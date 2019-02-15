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Hükümlüler okul boyuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2019 13:02 | Son Güncelleme

Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan protokol çerçevesinde denetimli serbestlik tedbiri altındaki 19 hükümlü, Niğde’nin Değirmenli beldesindeki Atatürk İlkokulunda boya-badana ve tadilat çalışması yaptı.Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne bağlı 19 hükümlü sömestr tatilinde okullarda boya-badana ve tadilat çalışması yaptı.Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Garip Gümüş, İl Genel Meclis Başkanı Bülent Küçüktuna, Cezaevi Savcısı Mustafa Seymen ve İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar boya badana yapılan Değirmenli beldesindeki Atatürk İlkokulunda incelemelerde bulundu.Vali Yılmaz Şimşek, “Hem okulumuzu ziyaret ediyoruz hem de okulumuzda denetimli serbestlik hükümlüleri tarafından işleri yerinde görüyoruz.

Hükümlüler okul boyuyor

Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan protokol çerçevesinde denetimli serbestlik tedbiri altındaki 19 hükümlü, Niğde’nin Değirmenli beldesindeki Atatürk İlkokulunda boya-badana ve tadilat çalışması yaptı.
Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne bağlı 19 hükümlü sömestr tatilinde okullarda boya-badana ve tadilat çalışması yaptı.
Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Garip Gümüş, İl Genel Meclis Başkanı Bülent Küçüktuna, Cezaevi Savcısı Mustafa Seymen ve İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar boya badana yapılan Değirmenli beldesindeki Atatürk İlkokulunda incelemelerde bulundu.
Vali Yılmaz Şimşek, “Hem okulumuzu ziyaret ediyoruz hem de okulumuzda denetimli serbestlik hükümlüleri tarafından işleri yerinde görüyoruz. Geçtiğimiz ay içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı ve Adalet Bakanlığımız arasında bir protokol imzalanmıştı. Bu protokol doğrultusunda da artın denetimli serbestlik hükümlülerince bu tür işlerin yapılması öngörüldü. Bizde bu çalışmaları yerinde gördük. Gerçekten güzel işler başarılmış. Bu işlerde emeği geçen tüm arkadaşlara özellikle sayın Başsavcımıza teşekkür ediyorum” dedi.
Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Niğde’de 19 hükümlünün okulların boya-badana ve tadilat çalışmalarını yaparak, hem cezalarını infaz ettiklerini hem de kamu yararına çalıştıklarını belirterek şunları söyledi:
“Sayın adalet bakanımız ve sayın milli eğitim bakanımız tarafından stardı verilen bir proje kapsamında Cumhuriyet Başsavcılıklarına bağlı Denetimli Serbestlik Müdürlüklerinde cezalarını infaz etmekte olan hükümlüler tarafından kamuya yararlı iş kapsamında çeşitli okullarımızın boyanması tadilatlarını yapılması konusunda Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı olarak Sayın valimizin desteği ile güzel bir çalışma sergiledik. Değirmenli İlkokulunda ve Niğde merkez Muhsin Yazıcıoğlu orta okulunda çalışmalar yapıldı.19 hükümlümüz bu çalışmalarda yer aldı. Hem cezalarını infaz ettiler hem de kamuya yararlı iş maiyetinde okulların tamiratlarında görev yaptılar” dedi.
Yapılan ziyarette öğrencilere çeşitli hediyeler de verildi.

Hükümlüler okul boyuyor

Hükümlüler okul boyuyor

Hükümlüler okul boyuyor

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