Hükümlüler okulları eğitime hazırlıyor

Bu kapsamda Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasındaki iş birliği kapsamında denetimli serbestlik bünyesindeki yükümlüler, eğitim ve öğretim sezonunun başlamasına kısa bir süre kala kentteki 30 okulda boya ve tadilat çalışması gerçekleştirdi.

Murat Kalkan, yaz döneminde de okulların boya ve onarımını gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Burada hem boyacılık eğitimi veriliyor hem de okulların boyama işlemi gerçekleştiriliyor. Yaz tatili boyunca 30 okulumuzu boyadık. Yine yaz tatilinde temizlik çalışmalarımız devam ediyor. Tamamen öğrencilerimizin temiz bir şekilde okullara başlamasını sağlayacağız. Yani hem eğitim veriyoruz burada hem de okulların boya işlemlerini gerçekleştiriyoruz ki yaptıklarımız bunlarla da sınırlı değil. Şu anda 300'ün üzerinde park ve bahçelerin temizliği belediyelerle iş birliği içerisinde yine hükümlülerimiz tarafından yapılmakta. Her yıl da ortalama 30 bin ağaç dikip 420 bin tane de ağacın bakımını yapmaktayız."

Söz konusu hükümlülerin bu sayede meslek sahibi olduğunu vurgulayan Kalkan, "Biz okullarımızda aynı zamanda kurs da açıyoruz. Halk eğitim müdürlükleri ve İŞKUR ile ortak bir çalışma yapıyoruz. Arkadaşlarımız buradaki eğitimlerini tamamladıklarında da aynı zamanda boyacılık sertifikasına da sahip olacaklar." dedi.