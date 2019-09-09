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Hükümlüler, okulları yeni döneme hazırladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2019 21:36 | Son Güncelleme

Gaziantep'te, hükümlüler yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde 9 okulun tadilat ve boya işlemlerini yaptı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce düzenlenen program kapsamında, hükümlüler, 9 okulun bakım ve boya işlerini yaptı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının işbirliğinde Gaziantep Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce düzenlenen program kapsamında hükümlülerin, kentteki 9 okulun tadilat ve boya işlerini yaparak, okulları yeni eğitim ve öğretim yılına hazır duruma getirdikleri belirtildi.

Ömer ve Sabriye Ersoy, Mahmut Fehime Güleç, Şehit Uğur Kutku, Mahmut Fehime Ersoy ve Hatice Karslıgil ortaokulları ile Sadettin Batmazoğlu, Abdülhamithan ve Düztepe ilkokullar ve Naime Durdu Anaokulunun bakım, onarım ve boya çalışmalarının başarıyla yapıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ayrıca yapılan bu çalışmalara aktif olarak katılan hükümlülerin meslek sahibi olmalarını sağlamak amacıyla eş zamanlı olarak, boya ve badana kursu da yürütülmüş olup, boyacılık mesleğini öğrenen hükümlülere sertifikaları verilerek meslek sahibi olmaları sağlanmıştır."

Açıklamada, okul müdürleri ile okul aile birliklerinin özverili çalımalar için teşekkürler ettikleri kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
eğitim öğretim yılı Gaziantep Hükümlü

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