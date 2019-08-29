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Hükümlüler Van Gölü sahilinde temizlik kampanyası başlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 15:21 | Son Güncelleme

BİTLİS’in Tatvan ilçesinde, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün başlattığı kampanya kapsamında 30 hükümlü, sahil boyunca çöpleri toplayarak temizlik yaptı.

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA) - BİTLİS’in Tatvan ilçesinde, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün başlattığı kampanya kapsamında 30 hükümlü, sahil boyunca çöpleri toplayarak temizlik yaptı. Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya, Bitlis Cumhuriyet Başsavcı Vekili Çağın Yıldız, Cumhuriyet Savcısı Erdal Ulutaşdemir, Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı Abdulselam Tadik ve Denetimli Serbest Müdürü Soydan Çetinkaya'nın katılımıyla Tatvan işletme parkı önünde başlatılan temizlik kampanyasına 30 hükümlü katıldı. Hükümlüler, sahil boyunca çöpleri toplayarak temizlik yaptı. Proje hakkında bilgi veren Kaymakam Mehmet Ali Özkan, Cumhurbaşkanı ve eşinin himayesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi'nin ülke genelinde devam ettiğini belirterek şöyle konuştu: “Bu projeye her geçen gün katılım, kurumsal bazda ve vatandaşların katılımıyla artıyor. Bugün de Adalet Bakanlığımız ve Çevre Şehircilik Bakanlığımızın arasında imzalanan protokol neticesinde denetimli serbestlikten faydalananlarla beraber burada sahilde temizlik çalışmalarını yürütüyoruz. Tabi sadece bu çalışma bugün başlamış değil. Yazdan beri çalışmalar devam ediyor. Amacımız hem farkındalık yaratmak, hem de bizim olan doğayı temiz tutmak. Bu proje hem çevremizi, doğamızı temiz tutmak hem de insanlarımızda özellikle de çocuklarımızda farkındalık yaratmak açısından bir başlangıç olur. Gayet de güzey olur. Hakikaten örnek ve güzel bir çalışma oldu. Çalışmalar devam edecek ve daha güzel olacak ve daha da güzelleşecek.” Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani ise, "Temiz şehir temiz Tatvan kampanyamızı bahar döneminden bu yana başlatmış durumdayız. Önceden gençlerimizle halk plajında da çevre temizliği yaptık. Akabinde sahilde dalgıçlarımızla çalışma başlattık. Amacımız temizlik kampanyasıyla halkımızı daha bilinçli hale getirmek. Kamu kuruluşlarımız da bize destek veriyor. Denetimli serbestlik bu konuda bize yardımcı oldu. Başlattığımız temizlik kampanyası kapsamında sahil bandımızı temizledik. Amacımız temizlik bilincini oluşturmak. Çünkü temizlik kirletmeme ile başlıyor. Bu konuda hemşehrilerimizin ve vatandaşlarımızın hassasiyet göstermelerini ve bu kampanyaya onların da dahil olmasını istiyoruz” dedi. Konuşmaların ardından Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri hükümlüler ve sahildeki vatandaşlara bez torbalar dağıttı.

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