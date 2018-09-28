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Hükümlüler yerli tohumla üretecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2018 11:54 | Son Güncelleme

Hükümlülerin ekim yaptığı tarım arazilerinde yerli tohum kullanılacak

KEMAL KARADAĞ - Cezaevlerinde meslek edinmeleri amacıyla verilen eğitimlerin ardından tarım arazilerinde tahıl üretimi yapan hükümlüler, yerli tohum kullanacak.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumunca, hükümlülerin üretim yaptığı tarım arazilerinde yerli tohum kullanılması kararlaştırıldı.

Hükümlülerin, 2018-2019 üretim sezonunda ekim yapacağı Türkiye genelindeki 2 bin 890 dekarlık alanda yerli tohum kullanılacak. Tarım arazilerine, yerli tohumlarla buğday ve arpa ekilecek.

Yerli tohum kullanımının yaygınlaştırılması ve teşvik edilmesi amacıyla yapılacak çalışmayla, milli tarımın geliştirilmesine ve Türkiye ekonomisine katkı sağlanması hedefleniyor.

Cezaevlerindeki İşyurdu Müdürlükleri, hükümlü ve tutukluların meslek edinmelerini sağlamak amacıyla 180 farklı alanda faaliyet gösteriyor.

Hükümlü ve tutukular, eğitimlerin ardından tekstilden gıdaya çeşitli alanlarda üretim gerçekleştiriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Adalet Bakanlığı Ankara işyurtları kurumu tarım arazisi

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