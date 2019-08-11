HABER

Hükümlüler yetiştirdikleri kurbanlıkları satıp, kesti; parçalayarak teslim etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2019 18:27 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Foça ilçesinde, üretim faaliyetleriyle tanınan Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda, Kurban Bayramı'nın birinci günü 30'u personel, 100'ü hükümlü 130 kişi kurban kesimi yaptı.

Hükümlüler yetiştirdikleri kurbanlıkları satıp, kesti; parçalayarak teslim etti

Seyfi GÜL/FOÇA (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Foça ilçesinde, üretim faaliyetleriyle tanınan Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda, Kurban Bayramı'nın birinci günü 30'u personel, 100'ü hükümlü 130 kişi kurban kesimi yaptı. Cezaevinde yetiştirilen kurbanlıklardan halkın daha önce satın aldığı hayvanların kesim işlemi de buradaki kesimhanede yapıldı.
Veteriner hekim kontrolü, iş sağlığı güvenliği uzmanı denetimi, din ve sağlık görevlilerinin eşliğinde sağlıklı ve hijyenik ortamda gerçekleştirilen kesimleri, vatandaşlar piknik yerlerini andıran bekleme bölümlerinden izledi. Kesim alanı yakınında kurulan kafeteryada gün boyu açık büfe kahvaltı ve yiyecek ikramı yapıldı. Ayrıca kurban sahiplerinin isteği doğrultusunda kesilen hayvanların yeterli büyüklükte parçalara ayrılarak hızlı bir şekilde paketlenmesi ve teslim edilmesi sağlandı. Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Murat Yılmaz, bu yıl yetiştirdikleri küçükbaş kurbanlıkları canlı olarak kilogramı 28 TL'den satışa sunduklarını, bu fiyata kesim, paketleme gibi hizmetlerin tamamını dahil ettiklerini söyleyerek, şöyle konuştu:
"Vatandaşlarımıza 320 küçükbaş kurbanlık sattık, bunları kestik. Sabah 08.00'de başlayan kesim işlemlerimizi 16.30'da tamamladık. 30 kişilik cezaevi personeli ve 110 hükümlü bugün kesimlerde görev aldı. Hükümlülülerimizin hepsi meslek edindirme kursları kapsamında kasaplık eğitimi aldı ve mesleklerini uygulama olanağı buldu. İnfaz sonrası hayatlarında artık birer meslekleri de var. Vatandaşlarımız da aldıkları hizmetten son derece memnun olduklarını belirterek bizlere teşekkür etti"

FOTOĞRAFLI

Hükümlüler yetiştirdikleri kurbanlıkları satıp, kesti; parçalayarak teslim ettiHükümlüler yetiştirdikleri kurbanlıkları satıp, kesti; parçalayarak teslim ettiHükümlüler yetiştirdikleri kurbanlıkları satıp, kesti; parçalayarak teslim ettiHükümlüler yetiştirdikleri kurbanlıkları satıp, kesti; parçalayarak teslim etti

Uzmanlar uyarıyor: Sakın evde denemeyin Uzmanlar uyarıyor: Sakın evde denemeyin
Kesime götürülen kurbanlık boğa, sahile kaçtı (2)Kesime götürülen kurbanlık boğa, sahile kaçtı (2)
Ebe, ambulansta doğan bebeği bir an olsun bırakmadıEbe, ambulansta doğan bebeği bir an olsun bırakmadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

50 bin lira harcadı! Tam 10 yıldır topluyor

50 bin lira harcadı! Tam 10 yıldır topluyor

Adana'da çok acı olay... Annenin feryadı yürek yaktı

Adana'da çok acı olay... Annenin feryadı yürek yaktı

Babasını trans bireyin evinde öldürmüştü! Yeni gelişme

Babasını trans bireyin evinde öldürmüştü! Yeni gelişme

Kostümleri olay oldu! 'Çarpılacaksın!'

Kostümleri olay oldu! 'Çarpılacaksın!'

İstanbul'da hareketlilik! Mahalle bekçisi ateş ederek durdurdu

İstanbul'da hareketlilik! Mahalle bekçisi ateş ederek durdurdu

İmamoğlu uyardı: Suç işlemek anlamına geliyor

İmamoğlu uyardı: Suç işlemek anlamına geliyor

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Komik bayram mesajları ile sevdiklerinizi güldürün!

Komik bayram mesajları ile sevdiklerinizi güldürün!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Niğde için bayram namazı saati kaç?

Niğde için bayram namazı saati kaç?

Yüzyıllardır oradaydılar! İki mahalle başka yere taşınıyor

Yüzyıllardır oradaydılar! İki mahalle başka yere taşınıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Fırat'ın doğusu açıklaması

Bakan'dan Fırat'ın doğusu açıklaması

Teslim olan terörist anlattı: İşkence ve infazlar başladı

Teslim olan terörist anlattı: İşkence ve infazlar başladı

Eren Bülbül'ün ailesinin buruk bayramı

Eren Bülbül'ün ailesinin buruk bayramı

İstanbul'da korkunç olay! Dengesini kaybetti, metrobüsün altında kaldı

İstanbul'da korkunç olay! Dengesini kaybetti, metrobüsün altında kaldı

Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de korkutan deprem

İstanbul'da minibüs takla attı: Yaralılar var

İstanbul'da minibüs takla attı: Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.