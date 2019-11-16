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Hükümlüler yetiştirdikleri "yerli ırklarla" hayvancılığa katkı sağlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2019 10:59 | Son Güncelleme

Kırşehir Açık Ceza İnfaz Kurumunda hükümlülerin hayata kazandırılması amacıyla açılan besicilik iş kolunda, yerli ırklar yetiştirilerek bölge hayvancılığına katkıda bulunuluyor - Besicilik iş kolu sorumlusu veteriner hekim Burak Zengin: - "Burada 8-11 ay besi programları uyguluyoruz. Belirli bir seviyeye gelince de hayvanları kesime sevk ediyoruz. Bu sayede bölgemizin canlı hayvan piyasasına katkı sağlıyoruz"

KIRŞEHİR (AA) - ABDULLAH YILDIZ - Kırşehir Açık Ceza İnfaz Kurumunda, hükümlülerin hayata kazandırılması amacıyla açılan besicilik iş kolunda yerli ırklar yetiştirilerek bölge hayvancılığına katkı sağlanıyor.

Ankara-Kayseri kara yolundaki cezaevinde kalan 530 hükümlüden 300'ü, 15 ayrı iş kolunda meslek öğrenerek tel örgülerin dışına çıktıklarında iş imkanı buluyor. Kurumdaki tarım ve besicilik iş kolları arasında entegre bir sistem uygulanarak yetiştirilen hayvanların yem ihtiyacı, yine cezaevinin geniş arazilerinde üretilen tahıl ürünlerinden karşılanıyor.

Besicilik iş kolu sorumlusu veteriner hekim Burak Zengin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurumlarında yerli büyükbaş hayvan ırklarının yetiştirildiğini belirterek et üretimine de katkı sağlandığını söyledi.

Zengin, besicilik iş kolunda 12 hükümlünün görev aldığını aktararak "Hayvancılıkla ilgili becerisi ve ilgisi olan hükümlüleri seçiyoruz. Buradan çıktıktan sonra hayvancılıkla ilgili işletmelerde çalışabilecekleri şekilde bilgi ve becerilerini artırmaya çalışıyoruz. Gerekli donanımla buradan gidiyorlar." dedi.

- Cezaevlerinin et ihtiyacı karşılanıyor

Büyükbaş hayvanların belirli bir süre beslendikten sonra kesimhanelere gönderildiğini anlatan Zengin, "Burada ürettiğimiz hayvanların etleri kendi kurumumuzun restoranında, mutfağında, sosyal tesislerde ve bölgemizdeki ceza infaz kurumlarında tüketiliyor. Yaklaşık 700 baş hayvan kapasitemiz var. Burada 8-11 ay besi programları uyguluyoruz. Belirli bir seviyeye gelince de hayvanları kesime sevk ediyoruz. Bu sayede bölgemizin canlı hayvan piyasasına katkı sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Zengin, hayvanların yem ihtiyacını da cezaevi arazilerinde ürettikleri yonca ve arpa ile karşıladıklarını vurgulayarak kurumdaki iş kolları arasında entegrasyon sağladıklarını, ahırlardan elde edilen gübrenin de tarım iş kolunun üretiminde kullanıldığını dile getirdi.

Açık Ceza İnfaz Kurumu İkinci Müdürü Mehmet Ateş de yaklaşık 250-300 kilogram ağırlığındaki hayvanları piyasadan temin ederek besiye aldıklarını, ülke hayvancılığının gelişmesine katkı sağlamak için yerli ırkları beslediklerini kaydetti.

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