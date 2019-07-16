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Hükümlülerden şehit mezarlarına bakım

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 14:41 | Son Güncelleme

Malatya'da denetimli serbestlik kapsamında kamuya yararlı bir işte çalışma zorunluluğu bulunan hükümlüler, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehit mezarlarında temizlik ve bakım yaptı

Malatya'da denetimli serbestlik kapsamında kamuya yararlı bir işte çalışma yükümlülüğü bulunan hükümlüler, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehit mezarlarında temizlik ve bakım yaptı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından hazırlanan çalışma kapsamında sabah erken saatlerde Şehir Mezarlığı'nda bulunan şehitliğe gelen 20 hükümlü, mezarlıkları temizledi.

Şehit kabirlerinin bakımını da yapan hükümlüler, onların aziz hatıralarına katkı sunmak için her mezar başında uzun süre emek harcadı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Ankara Kızılay'da, helikopterden açılan ateş sonucu şehit düşen 31 yaşındaki Fuat Bozkurt'un mezarını da temizleyen hükümlüler, mezar taşını yıkayarak üzerine bırakılan karanfilleri tek tek düzenledi, kuşlar için yapılan bölümlere su doldurdu.

Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran da hükümlülerin çalışmalarını yerinde takip ederek, şehitlere dua etti.

- "Amacımız unutmadığımızı göstermek"

Savran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatan için canını veren aziz şehitlerin ebedi mekanlarına açılan kabir kapısında onları rahmetle anıp, dua etmek ve teşkilat bünyesinde istihdam edilen hükümlülerce, kabirleri ve etrafını temizleyerek katkı sunmak istediklerini belirtti.

Malatya Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün bu konuda bir çalışma yaptığını anlatan Savran, "Amacımız bu vatan ve millet için şehadete eren, kanlarını döken kahraman şehitlerimize, gönülden borçlu neferler olarak vefa adına onları unutmadığımızı göstermek. Bugün burada bulunan tüm hükümlülerimiz de büyük bir samimiyet ve minnetle tüm şehit mezarlarının bakımını yaptı. Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, gazilerimize de sıhhat ve afiyet diliyoruz. Bu organizasyona emeği geçen, katkı sunan herkese şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Çalışma sonrasında Başsavcı Savran, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personeli ve hükümlüler şehitler için dua etti.

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