Hükümlülerden şehit mezarlarına bakım

Antalya'da denetimli serbestlik kapsamında kamuya yararlı bir işte çalışma yükümlülüğü bulunan hükümlüler, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehit mezarlarında bakım yaptı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından hazırlanan çalışma kapsamında, Uncalı Mezarlığı'ndaki şehitlikte Konyaaltı Müftü Vekili Ayhan Köse şehitler için Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Daha sonra 20 hükümlü, şehitlikte temizlik çalışması yaptı, mezarların bakım ve onarımını gerçekleştirdi.

Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, yaptığı açıklamada, 15 Temmuz 2016'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişimi sırasında şehadet mertebesine ulaşan 251 asil vatan evladının hatırasını canlandırmak, onları bir nebze olsun anarak toplum nezdinde aidiyet ve milli birlik duygusunu geliştirmeye yönelik çalışmalar yaptıklarını söyledi.

15 Temmuz'da Türkiye'nin birçok yerinde "üniformalı teröristler" tarafından gerçekleştirilmeye çalışılan darbeye, vatanını, milletini seven insanların iman gücüyle karşı koyduğunu hatırlatan İnal, şunları kaydetti: