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Hükümlülere bayram yardımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 16:24 | Son Güncelleme

Bakırköy Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, ihtiyaç sahibi yaklaşık bin hükümlüye Kurban Bayramı öncesinde yardımda bulundu

İSTANBUL (AA) - Bakırköy Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bölgesinde denetimli serbestlikten faydalanan ihtiyaç sahibi hükümlülere bayram yardımında bulunuldu.

Bakırköy ile bölgesindeki 11 ilçede denetimli serbestlikten yararlanan ihtiyaç sahibi yaklaşık bin hükümlüye, "Bayram Birlikte Güzel" sloganıyla Kurban Bayramı öncesinde yardım yapıldı. Yardımlar, Bakırköy Denetimli Serbestlik Müdürlüğü binasında yapılan etkinlikle dağıtıldı.

Temel gıda malzemelerinden oluşan paket ve bayramlık elbise, ayakkabı verilen hükümlülerin çocuklarına da bayramlıklarla şeker ve oyuncak dağıtıldı.

Bakırköy Denetimli Serbestlik Müdürü Leyla Karakülah, denetimli serbestlik kapsamında kişilerin cezalarını yerine getirmelerini sağlarken aynı zamanda onların maddi ve manevi olarak yanlarında olduklarını belirtti.

Birçok hükümlünün maddi sıkıntılar içerisinde olduğuna, bu sebeple evlerine et götüremediğine vurgu yapan Karakülah, denetimli serbestlikten faydalanan hükümlülerin aileleriyle güzel bir bayram geçirmelerini amaçladıklarını dile getirdi.

Yardımların Kızılay, bazı ilçe belediyeleri, sosyal yardımlaşma vakıfları ve çeşitli meslek odalarının destekleriyle temin edildiğini kaydeden Karakülah, "Denetimli serbestlik kapsamında kişilerden belli başlı bazı sorumluluklarını hatırlamaları, bu süreç içerisinde bazı yükümlülükleri yerine getirmelerini istiyoruz. Ancak onların birey olduklarını unutmadan, bir aile ferdi, bir aile reisi olduklarını unutmadan, ailelerine karşı olan sorumluluklarını da hatırlamalarını istiyoruz. Devletin her zaman onların yanında olduğunu bilmelerini istiyoruz." diye konuştu.

Hükümlü Vural Erkan da iki aydan beri kamu hizmet cezası yükümlüsü olduğunu, müdürlüğün hükümlüleri topluma kazandırma noktasında son derece faydalı olduğunu ifade etti.

Çok sayıda hükümlünün geçim sıkıntısı çektiğine değinen Erkan, bu tür yardımların kendilerini mutlu ettiğini ifade etti.

Bakırköy Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün çalışma alanında Bakırköy'ün yanı sıra Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Başakşehir, Esenler, Esenyurt, Güngören, Küçükçekmece ve Zeytinburnu ilçeleri bulunuyor.

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