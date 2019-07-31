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Hükümlülere hafta sonu "telefon" izni

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 12:09 | Son Güncelleme

Tutuklu ve hükümlüler, aile bireyleriyle haftada bir gün telefonla konuşma iznini, öğrenim gören çocuklarıyla görüşebilmeleri için artık hafta sonları kullanabilecek

ANKARA (AA) - YILDIZ AKTAŞ - Tutuklu ve hükümlüler, aile bireyleriyle haftada bir gün telefonla görüşme iznini bundan böyle hafta sonu da kullanabilecek. Karar, hafta içi okula giden çocukların, cezaevindeki yakınlarıyla görüşebilmelerine imkan vermek için alındı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, cezaevinde bulunan tutuklu ve hükümlülerin telefonla görüşme hakkına ilişkin, çocukların yüksek menfaati doğrultusunda yeni bir düzenleme yapıldı.

Bu kapsamda, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce, ceza infaz kurumları ve tutukevlerindeki hükümlü ve tutukluların yakınlarıyla yapacakları telefon görüşmelerine ilişkin genelge yayımlandı.

Çocuğun yüksek menfaatine vurgu yapılan genelgede, tutuklu ve hükümlülerin yakınlarıyla telefonla görüşme hakkının hafta sonları da kullanılabilmesine imkan verilmesinin, çocuklar açısından yararlı olacağının düşünüldüğü belirtildi.

Genelgede, "Çocuğun yüksek menfaati göz önüne alınarak pedagojik açıdan ve ailelerinden kopmadan yaşamlarını devam ettirmelerinde, hafta sonları da gerçekleştirmesinin yararlı olacağı düşünülmektedir." ifadelerine yer verildi.

Bu kapsamda, hükümlü ve tutuklular, yakınlarıyla haftada bir gün telefon görüşmesi haklarını isterlerse artık sadece hafta içi değil hafta sonu da kullanabilecek ve hafta sonu aile bireyleriyle telefon görüşmesi yapabilecek.

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Anahtar Kelimeler:
hükümlüler TELEFON tutuklular

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