Hükümlülerin ağaçlandırmada çalıştırılması protokolü

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ağustos ayı itibarıyla 52 bin 47 yükümlü ile 5 bin 432 hektar alanda, 1 milyon 160 bin fidan dikimi, 2 milyon 466 bin fidan bakımı yapıldığını belirterek, "Fidan dikimleri yükümlülerimizde ve hükümlülerimizde ciddi olumlu etki yaratıyor." dedi.

Bakan Pakdemirli, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile Orman Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen törenle "Denetimli Serbestlik Kapsamındaki Yükümlüler ile Açık Ceza İnfaz Kurumundaki Hükümlülerin Ağaçlandırma İşlerinde Çalıştırılabilmesine Yönelik İşbirliği Protokolü"ne imza attı.

Pakdemirli, burada yaptığı konuşmada, Adana'da özel harekat polislerini taşıyan servis aracına gerçekleştirilen saldırıyı ve terörü lanetledi.

Türkiye'nin, orman varlığını her geçen gün artıran nadir ülkelerden biri olduğunu belirten Pakdemirli, "Orman yangını çıktığının haberini aldıktan 12 dakika sonra yangına müdahale eden bir ülkeyiz. Geçen yıldan beri bunu biraz daha geliştirdik. Bir ağacımız daha yanmasın şiarıyla çalışıyoruz." diye konuştu.