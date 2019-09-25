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Hükümlülerin ağaçlandırmada çalıştırılması protokolü

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2019 11:25 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: - "Ağustos 2019 itibarıyla 52 bin 47 yükümlü ile 5 bin 432 hektar alanda, 1 milyon 160 bin adet fidan dikimi, 2 milyon 466 bin adet fidanın bakımı yapıldı" - "Fidan dikimleri yükümlülerimizde ve hükümlülerimizde ciddi olumlu etki yaratıyor"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ağustos ayı itibarıyla 52 bin 47 yükümlü ile 5 bin 432 hektar alanda, 1 milyon 160 bin fidan dikimi, 2 milyon 466 bin fidan bakımı yapıldığını belirterek, "Fidan dikimleri yükümlülerimizde ve hükümlülerimizde ciddi olumlu etki yaratıyor." dedi.

Bakan Pakdemirli, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile Orman Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen törenle "Denetimli Serbestlik Kapsamındaki Yükümlüler ile Açık Ceza İnfaz Kurumundaki Hükümlülerin Ağaçlandırma İşlerinde Çalıştırılabilmesine Yönelik İşbirliği Protokolü"ne imza attı.

Pakdemirli, burada yaptığı konuşmada, Adana'da özel harekat polislerini taşıyan servis aracına gerçekleştirilen saldırıyı ve terörü lanetledi.

Türkiye'nin, orman varlığını her geçen gün artıran nadir ülkelerden biri olduğunu belirten Pakdemirli, "Orman yangını çıktığının haberini aldıktan 12 dakika sonra yangına müdahale eden bir ülkeyiz. Geçen yıldan beri bunu biraz daha geliştirdik. Bir ağacımız daha yanmasın şiarıyla çalışıyoruz." diye konuştu.

Pakdemirli, son 17 yılda 5,3 hektar alanda 4,3 milyar fidanı toprakla buluşturduklarını, orman alanlarının da 1,8 milyon hektar arttığını söyledi.

Adalet Bakanlığının yeşilden yana tavır almasının son derece memnuniyet verici olduğunu vurgulayan Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Ağustos 2019 itibarıyla 52 bin 47 yükümlü ile 5 bin 432 hektar alanda, 1 milyon 160 bin adet fidan dikimi, 2 milyon 466 bin adet fidanın bakımı yapıldı. Fidan dikimleri yükümlülerimizde ve hükümlülerimizde ciddi olumlu etki yaratıyor. Bu faydanın da daha geniş bir iş birliğine dönüştüğünü görmekten son derece memnuniyet duyuyoruz."

- Yeşil alanların artırılması hedefleniyor

Pakdemirli, törende "Denetimli Serbestlik Kapsamındaki Yükümlüler ile Açık Ceza İnfaz Kurumundaki Hükümlülerin Ağaçlandırma İşlerinde Çalıştırılması"nın yanı sıra "İşyurdu Çalışmalarının Desteklenmesi Protokolü"nü de imzaladıklarına işaret ederek, bu sayede iki bakanlık arasındaki iş birliğinin genişletildiğini söyledi.

Bakan Pakdemirli, söz konusu protokollerle ülkenin yeşillendirilmesini, ağaç sevgisinin artırılmasını ve yeşil alanların genişletilmesini hedeflediklerini vurguladı.

Dünya rekoru kırılmasının hedeflendiği 11 Kasım'daki fidan dikim etkinliğine de değinen Pakdemirli, bu kampanyaya ilginin her geçen gün arttığını ifade etti.

Pakdemirli, ayrıca gelecek ay düzenlenmesi planlanan Tarım ve Orman Şurası için yükümlü ve hükümlülerin de görüşlerini almak istediklerini sözlerine ekledi.

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Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ağaçlandırma işbrliği protokolü Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli

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