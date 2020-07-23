HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hükümlülerin Kovid-19 izin süreleri 2 ay daha uzatıldı

Hükümlülerin Kovid-19 izin süreleri 2 ay daha uzatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2020 21:54 | Son Güncelleme

Adalet Bakanlığı yeni tip koronavirüs (covid-19) iznine gönderilen hükümlülerin izin sürelerinin, 31 Temmuz 2020'den itibaren 2 ay daha uzatılmasına karar verildiğini bildirdi.

Hükümlülerin Kovid-19 izin süreleri 2 ay daha uzatıldı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 7242 sayılı Kanun ile hüküm altına alınan 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un geçici 9. maddesi ile açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan ve uygun şartları taşıyan hükümlülerle denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen hükümlülerin, 14 Nisan 2020 itibarıyla 31 Mayıs 2020'ye kadar Kovid-19 iznine gönderildiği anımsatıldı.

31 Mayıs'ta sona eren Kovid-19 izin sürelerine ilişkin Sağlık Bakanlığının, "salgın riskinin ortadan kalkmamış olması sebebiyle Kovid-19 izin sürelerinin uzatılması gerektiği" şeklindeki önerisi üzerine izin sürelerinin 31 Mayıs 2020'den itibaren 2 ay süreyle uzatılmasına karar verildiği hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi.

"Kovid-19 iznine ilişkin sürelerin 31 Temmuz 2020'de sona erecek olması dolayısıyla Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 22 Temmuz 2020 tarihli yazısı ile Kovid-19 pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen Kovid-19 izin sürelerinin 2 ay süreyle uzatılmasına dair önerisi doğrultusunda ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan ve uygun şartları taşıyan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen hükümlüler hakkındaki izin sürelerinin ilgili kanun geçici maddesi uyarınca 31 Temmuz 2020 tarihinden itibaren 2 ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir." (AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kaza yapan sürücüyü sıkıştığı yerden vatandaşlar kurtardı Kaza yapan sürücüyü sıkıştığı yerden vatandaşlar kurtardı
İstanbul'da tarihi gün! 21 cami sabaha kadar açık olacakİstanbul'da tarihi gün! 21 cami sabaha kadar açık olacak
MSB sözleşmeli er başvuruları başladı!MSB sözleşmeli er başvuruları başladı!

En Çok Okunan Haberler

Eleştirileri yok sayıyor! Ülkesine döndü

Eleştirileri yok sayıyor! Ülkesine döndü

Altın fiyatları neden yükseliyor, artış devam edecek mi?

Altın fiyatları neden yükseliyor, artış devam edecek mi?

Bakan Koca o ili uyarmıştı! Dikkat: Artmaya devam ediyor

Bakan Koca o ili uyarmıştı! Dikkat: Artmaya devam ediyor

İYİ Parti'de istifa! 'Utanç verici'

İYİ Parti'de istifa! 'Utanç verici'

Metin Temel ve Zekai Aksakallı emekliye sevk edildi

Metin Temel ve Zekai Aksakallı emekliye sevk edildi

Erdoğan'dan sürpriz telefon... İmamoğlu o görüşmeyi anlattı

Erdoğan'dan sürpriz telefon... İmamoğlu o görüşmeyi anlattı

İlginizi Çekebilir

Fatma Altınmakas kimdir? Fatma Altınmakas'a ne oldu?

Fatma Altınmakas kimdir? Fatma Altınmakas'a ne oldu?

Köpeği tecavüz ederek öldürdü! Sosyal medya ayağa kalktı

Köpeği tecavüz ederek öldürdü! Sosyal medya ayağa kalktı

Pınar Gültekin kimdir, kaç yaşındaydı? İşte Gültekin hayatı...

Pınar Gültekin kimdir, kaç yaşındaydı? İşte Gültekin hayatı...

Cemal Metin Avcı kimdir?

Cemal Metin Avcı kimdir?

Pınar Gültekin cinayetinde yeni gelişme!

Pınar Gültekin cinayetinde yeni gelişme!

Diğer Haberler
İstanbul'da tarihi gün! 21 cami sabaha kadar açık olacak

İstanbul'da tarihi gün! 21 cami sabaha kadar açık olacak

Bartın'da özel bakım merkezindeki hastalara kötü muamele iddiasında 4 kişi tutuklandı

Bakım merkezinde kötü muamele iddiasında 4 tutuklama

İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapatıldı

İstanbullular dikkat! Bu yollar kapatıldı

23 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca açıkladı

23 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca açıkladı

Karaköy’de vapurdan bir yolcu denize düştü

Karaköy'de panik anları! Vapurdan düştü

Yıldırım-2 Cilo operasyonu! Hepsi ele geçirildi

Yıldırım-2 Cilo operasyonu! Hepsi ele geçirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.