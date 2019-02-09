HABER

Hükümlülerin ürettiği bez çantalar pazarda dağıtıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2019 15:37 | Son Güncelleme

Çevre kirliliğini önlemek ve naylon poşet kullanımını azaltmak için başlatılan kampanyaya destek veren Adalet Bakanlığının işyurtlarında hükümlülerin geri dönüşüm malzemelerinden ürettikleri bez çantalar, pazarda alışveriş yapan vatandaşlara dağıtıldı

Sıfır Atık Projesi ile naylon torba kullanımının azaltılmasına yönelik kampanyaya destek veren Adalet Bakanlığının işyurtlarında hükümlülerce üretilen bez torbalar, Keçiören Mecidiye semt pazarında alışveriş yapan vatandaşlara dağıtıldı.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne bağlı Açık Ceza İnfaz Kurumlarında işyurdu faaliyetleri kapsamında çalışan hükümlüler, Sıfır Atık Projesi'ne geri dönüşüm malzemelerinden bez çanta üreterek destek veriyor.

Bursa E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü bünyesindeki hükümlüler, 5 bin adet bez alışveriş çantası üretti.

Üretilen bez çantalar, Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı organizasyonu ile kamu yararına işlerde çalışan hükümlüler tarafından Ankara'nın Keçiören ilçesinde bulunan Mecidiye semt pazarında vatandaşlara dağıtıldı.

Adalet Bakanı Danışmanı İbrahim Bakırtaş, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün talimatıyla, naylon poşetlerin kullanımının azaltılması ve çevre kirliliğinin önlenmesi adına işyurtlarında bez çanta üretimi yapıldığını dile getirdi.

Hükümlüler tarafından üretilen bez çantaların Ankara'nın yanı sıra İzmir ve İstanbul'da bulunan semt pazarlarında da aynı günde ücretsiz dağıtıldığını ifade eden Bakırtaş, geri dönüşümlü malzemelerden çanta üretiminin devam edeceğini vurguladı.

Duyar duymaz harekete geçtiler! Meğer orada gizliymişDuyar duymaz harekete geçtiler! Meğer orada gizliymiş
Boğaz turunda büyük şokBoğaz turunda büyük şok
Somali’nin resmi evraklarını Hasan Önder basacakSomali’nin resmi evraklarını Hasan Önder basacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü denetimli serbestlik geri dönüşüm Naylon Poşet

En Çok Okunan Haberler

Cinsel istismara uğramıştı! Günlüğünde korku dolu satırlar

Cinsel istismara uğramıştı! Günlüğünde korku dolu satırlar

Ünlü futbolcunun Ciciş Ceyda'ya attığı mesajlar ifşa oldu!

Ünlü futbolcunun Ciciş Ceyda'ya attığı mesajlar ifşa oldu!

Nadir görülen hastalıklar için Meclis araştırma komisyonu kurulacak

Nadir görülen hastalıklar için Meclis araştırma komisyonu kurulacak

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Tolgay Arslan için flaş iddia

Tolgay Arslan için flaş iddia

Yıllardır Adana'da Suriyeli gibi yaşıyormuş! Yakalandı

Yıllardır Adana'da Suriyeli gibi yaşıyormuş! Yakalandı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

'Maceracı' için 15 yıl isteniyordu! Flaş gelişme...

'Maceracı' için 15 yıl isteniyordu! Flaş gelişme...

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Acı bilanço açıklandı! Sayı artıyor

Acı bilanço açıklandı! Sayı artıyor

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ayı saldırısından son anda kurtulan 2 avcı, inde sürprizle karşılaştı

Ayı saldırısından son anda kurtulan 2 avcı, inde sürprizle karşılaştı

Kangalın Güneydoğulu rakibi 'Kurtboğan'

Kangalın Güneydoğulu rakibi 'Kurtboğan'

Sultan 2. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'ne rekor ziyaretçi

Sultan 2. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'ne rekor ziyaretçi

Kartal'da çöken binada aynı aileden ölen 9 kişi son yolculuğuna uğurlandı

Aynı aileden ölen 9 kişi son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul'un konuştuğu astronot metrobüsten sonra şimdi de vapura bindi

İstanbul'un konuştuğu astronot metrobüsten sonra şimdi de vapura bindi

Sağlık Bakanı açıkladı! Kartal'daki çöken binada ölü sayısı 17'ye yükseldi

Sağlık Bakanı açıkladı! Ölü sayısı yükseldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.