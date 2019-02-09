Hükümlülerin ürettiği bez çantalar pazarda dağıtıldı

Sıfır Atık Projesi ile naylon torba kullanımının azaltılmasına yönelik kampanyaya destek veren Adalet Bakanlığının işyurtlarında hükümlülerce üretilen bez torbalar, Keçiören Mecidiye semt pazarında alışveriş yapan vatandaşlara dağıtıldı.
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne bağlı Açık Ceza İnfaz Kurumlarında işyurdu faaliyetleri kapsamında çalışan hükümlüler, Sıfır Atık Projesi'ne geri dönüşüm malzemelerinden bez çanta üreterek destek veriyor.
Bursa E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü bünyesindeki hükümlüler, 5 bin adet bez alışveriş çantası üretti.
Üretilen bez çantalar, Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı organizasyonu ile kamu yararına işlerde çalışan hükümlüler tarafından Ankara'nın Keçiören ilçesinde bulunan Mecidiye semt pazarında vatandaşlara dağıtıldı.
Adalet Bakanı Danışmanı İbrahim Bakırtaş, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün talimatıyla, naylon poşetlerin kullanımının azaltılması ve çevre kirliliğinin önlenmesi adına işyurtlarında bez çanta üretimi yapıldığını dile getirdi.
Hükümlüler tarafından üretilen bez çantaların Ankara'nın yanı sıra İzmir ve İstanbul'da bulunan semt pazarlarında da aynı günde ücretsiz dağıtıldığını ifade eden Bakırtaş, geri dönüşümlü malzemelerden çanta üretiminin devam edeceğini vurguladı.
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