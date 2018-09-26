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Hükümlülerin ürettiği mandalinalar adliye önünde satıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2018 10:37 | Son Güncelleme

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesindeki Tarım Açık Ceza İnfaz Kurumunda cezalarını tarımsal faaliyet yaparak çeken hükümlülerin ürettiği mandalinalar, yargı çalışanları ve halk tarafından satın alındı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesindeki Tarım Açık Ceza İnfaz Kurumunda cezalarını tarımsal faaliyet yaparak çeken hükümlülerin ürettiği mandalinalar adliye önünde satıldı.

Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'ndeki tarım cezaevinde, yılda 3 defa ürün verebilecek şekilde yöreye uygun organik ve ekolojik lisanslı tarım yapılıyor.

Daha önce buğday, kavun, karpuz ve soğan hasadı yapan hükümlüler, ziraat mühendisi Mualla Altunsaral koordinesinde 65 dönüm alanda ekilen mandalinaları topladı.

Hasat edilen mandalinanın bir kısmı çeşitli illerdeki ceza infaz kurumlarına gönderildi, kalan bölümü de Adana Adliyesi önünde 3 kilogramı 4 liradan satışa sunuldu.

Hakimler, cumhuriyet savcıları, yargı çalışanları, adliyede görevli polisler ve halkın satın aldığı mandalinalar kısa sürede tükendi.

Mandalina satın alan Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, hükümlülerin cezalarını çekerken aldıkları eğitim ve kurslarla sertifikalı çiftçi olduklarını belirterek "Bu şekilde hükümlülerin topluma kazandırılmaları ve yerli üretim yaparak ekonomiye destek vermeleri sağlanıyor. Ayrıca meslek edinmiş halde tahliye oluyorlar." dedi.

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