Adana Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesindeki Tarım Açık Ceza İnfaz Kurumunda cezalarını tarımsal faaliyet yaparak çeken hükümlülerin ürettiği mandalinalar adliye önünde satıldı.
Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'ndeki tarım cezaevinde, yılda 3 defa ürün verebilecek şekilde yöreye uygun organik ve ekolojik lisanslı tarım yapılıyor.
Daha önce buğday, kavun, karpuz ve soğan hasadı yapan hükümlüler, ziraat mühendisi Mualla Altunsaral koordinesinde 65 dönüm alanda ekilen mandalinaları topladı.
Hasat edilen mandalinanın bir kısmı çeşitli illerdeki ceza infaz kurumlarına gönderildi, kalan bölümü de Adana Adliyesi önünde 3 kilogramı 4 liradan satışa sunuldu.
Hakimler, cumhuriyet savcıları, yargı çalışanları, adliyede görevli polisler ve halkın satın aldığı mandalinalar kısa sürede tükendi.
Mandalina satın alan Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, hükümlülerin cezalarını çekerken aldıkları eğitim ve kurslarla sertifikalı çiftçi olduklarını belirterek "Bu şekilde hükümlülerin topluma kazandırılmaları ve yerli üretim yaparak ekonomiye destek vermeleri sağlanıyor. Ayrıca meslek edinmiş halde tahliye oluyorlar." dedi.
Dikkat çeken yorum! 'Erdoğan'ın çıkışı dünyaya damga vurdu!'
Meclis'in internet sitesinde büyük hata: CHP’li Erdin Bircan için 'vefat' notu!
AP, Türkiye'ye yardımı kesiyor!
ABD ilan etti! 'Kıyamet kopacak...'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Brunson açıklaması: Terör bağı nedeniyle yargılanıyor
AK Parti ve MHP ittifakı 2023'e kadar sürecek!
Trafik kontrolü için durduruldu! 'Ölü' olduğunu öğrendi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk araya girdi, sözleri alkış aldı
İstanbul'da çocuğuna şiddet uygulayan annenin evinin hali tüyler ürpertti
En büyük kalçalara sahip olmak için bir kez daha ameliyat olacak!
Whatsapp kullanıcılarına büyük şok: Eğer bu telefonlardan birini kullanıyorsanız...
LGS soruları değişiyor! Detaylar ortaya çıktı
Okuyucu Yorumları 0 yorum