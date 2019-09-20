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Hükümlülerin ürettiği sofralık üzüm, kalitesiyle ihracatçıların ilgisini çekti

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 13:23 | Son Güncelleme

 MANİSA Salihli T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü'nde 50 dekar alanda 35 hükümlünün yardımıyla 60 ton sofralık üzüm üretildi.

Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA Salihli T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü'nde 50 dekar alanda 35 hükümlünün yardımıyla 60 ton sofralık üzüm üretildi. Türkiye genelindeki cezaevlerine gönderilen ürünün yüksek kalitesi, ihracatçı firmaların da dikkatini çekti.

Sebze ve meyve üretimiyle öne çıkan Salihli T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü, Durasıllı Mahallesi Karagöl mevkisindeki 50 dekarlık alanda, 2016 yılında Türkiye'deki cezaevleri arasında en büyük üzüm üretim merkezini kurdu. Merkezdeki ilk sofralık üzümlerin hasadına bu yıl başlandı. 50 dekar alanda 35 hükümlünün yardımıyla 60 ton sofralık üzüm hasat edildi. Türkiye genelindeki cezaevlerine gönderilen sofralık üzümler yüksek kalitesi ile ihracatçı firmaların da ilgi odağı oldu.

Salihli T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürü Erkan Keskin, "Sofralık üzümlerimize çok sayıda ihracatçı firma talep gösterdi. İlk etapta ülkemizin çeşitli bölgelerinde bulunan ceza infaz kurumlarına gönderdik. Ancak ihracat hedefimiz de var. Ayrıca reyonlarımızda ürünü halkımızla da buluşturduk" dedi.

Kurumda görev yapan Ziraat Mühendisi Ali Ömür Bereketli ise "Ürettiğimiz üzümlerin bir kısmını kurutup, birer kilogramlık ambalajlarla yine halkımıza satıyoruz" dedi.

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