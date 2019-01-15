Hükümlünün ayak parmaklarının arasında uyuşturucu ele geçirildi

Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de, açık cezaevinde bulunan hükümlü M.O.'nun üzerinde yapılan aramada, sağ ayak parmaklarının arasında 3 gram sentetik uyuşturucu madde bonzai ele geçirildi.

Edirne Projesiz Tip Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda 'nitelikli yağma' suçundan hükümlü bulunan ve açık ceza infaz kurumuna nakledilen M.O.'nun şüphe üzerine infaz koruma memurları tarafından detaylı üst araması yapıldı. Yapılan aramada M.O.'nun sağ ayak parmaklarının arasına gizlenmiş 3 gram sentetik uyuşturucu madde bonzai ele geçirildi.

Uyuşturucu maddeye el konulurken, olayla ilgili Cumhuriyet savcılığınca adli, ceza infaz kurumunca ise idari soruşturma başlatıldı.

