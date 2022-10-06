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Hull City'nin yeni teknik direktörü Pedro Martins mi oldu? Pedro Martins kimdir? Acun Ilıcalı paylaştı!

06.10.2022 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de Şota Arveladze ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Wigan Athletic ile karşılaşan ve maçtan 2-1 üstünlükle dönen Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Peki, Hull City'nin yeni teknik direktörü Pedro Martins mi oldu? Pedro Martins kimdir?

Hull City'nin yeni teknik direktörü Pedro Martins mi oldu? Pedro Martins kimdir? Acun Ilıcalı paylaştı!

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Wigan Athletic ile oynanan maçı yeni teknik adamla birlikte izledi. Basında yer alan haberler sonrası birçok kişi internette araştırma yapıyor. Peki, Hull City'nin yeni teknik direktörü Pedro Martins mi oldu? Pedro Martins kimdir?

PEDRO MARTİNS, ACUN ILICALI'NIN SAHİBİ OLDUĞU HULL CITY'NİN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ MÜ OLDU?

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Wigan karşılaşması öncesi teknik direktör Pedro Martins ile birlikte bir paylaşım yaptı. Bu paylaşım, Hull City'nin yeni teknik direktörünü resmen açıklamış oldu.

SS

PEDRO MARTİNS KİMDİR?

Pedro Martins ya da tam adıyşa Pedro Rui da Mota Vieira Martins 17 Temmuz 1970 tarihinde Portekiz, Feira'da dünyaya geldi.

Pedro Martins profesyonel bir futbol menajeri ve eski bir futbolcudur.

Portekizli teknik direktör başarısıyla adından söz ettirmektedir.

PEDRO MARTİNS HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Pedro Martins gençlik kariyeri:

1983–1988 Feirense

Pedro Martins profesyonel futbol kariyeri:

1988–1994 Feirense
1994–1995 Vitória Guimarães
1995–1998 Sportif CP
1998–1999 Boavista
1999–2000 Santa Clara
2000–2004 Alverca

Pedro Martins milli takım kariyeri:

1988 Portekiz U18
1989 Portekiz U21
1997 Portekiz

PEDRO MARTİNS HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

Pedro Martins'in çalıştırdığı takımlar:

2006–2007 Uniao Lamalar
2007–2009 Lusitania
2009–2010 Espinho
2010 Maritimo B
2010–2014 Maritimo
2014–2016 Rio caddesi
2016–2018 Vitória Guimarães
2018–2022 Olympiakos

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