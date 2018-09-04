Hulusi Akar, ABD Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'i kabul etti 

ANKARA (DHA) - MİLLÎ Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’i makamında kabul etti.
Görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Görüşmede, Suriye'de son dönemdeki gelişmeler ve terör örgütü PKK/PYD/YPG'nin bölgedeki varlığından duyulan rahatsızlık ele alındı. Bu kapsamda, Türkiye'nin hak ve menfaatlerinin korunması için Türkiye tarafından sergilenen kararlılık vurgulanmış ve bölücü terör örgütünün bölgeyi tamamen terk etmesinin gerekliliği ifade edildi" denildi.
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ABD'nin Suriye temsilcisi Jeffrey ile görüştü
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