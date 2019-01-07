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Hulusi Akar'dan Bolton'un sözlerine yanıt

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2019 14:29 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un sözlerine yanıt geldi.

Hulusi Akar'dan Bolton'un sözlerine yanıt

Milli Savunma Bakanı Akar, "TSK'nın mücadelesi yüzyıllardır aynı coğrafyayı, aynı ekmeği paylaştığımız Kürt kardeşlerimizle değildir." diye konuştu.

Akar, "Mücadelemiz Kürt, Arap, Türkmen kardeşlerimiz ile tüm etnik ve dini topluluklar için tehdit teşkil eden PKK/YPG ve DEAŞ’lı teröristlerledir" dedi.

BOLTON NE DEMİŞTİ?

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, "Bizimle tam koordinasyon olmadan Türkiye'nin Suriye'de operasyon düzenlemesini istemiyoruz" demiş ve "Kürtleri korumaya yönelik anlaşma sağlanmadan ABD askerlerinin çekilmesi gerçekleşmeyecek" açıklamasını yapmıştı.

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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton Hulusi Akar John Bolton

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