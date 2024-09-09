Hulusi Akar'dan Kıbrıs açıklaması! "Türkiye ve Kıbrıs Türkleri daima çözümden yanadır!"

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, AB Dönem Başkanlığını yürüten Macaristan'ın düzenlediği 'Ortak Dış ve Güvenlik Politikası (ODGP) ve Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası (OGSP) Parlamentolar Arası Konferansı'na katıldı.

Akar, şunları söyledi;

"Türkiye ve Kıbrıs Türkleri Daima Çözümden Yanadır!

"Kıbrıs'ta ancak eşit ve adil şartlar altında bir çözüm mümkündür !"

Kıbrıs Rum tarafı 2004 yılında BM Annan Planı’nı reddetti; 2017 yılında Crans-Montana'da masayı terketti…

Adada iki taraf/toplum olduğu gerçeğini kabul etmeliyiz, çözüm ancak eşit, egemen,bağımsız iki devlet ile mümkündür.

Tüm taraflar bunu görmeli ve kabul etmeli."