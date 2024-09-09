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  4. Hulusi Akar'dan Kıbrıs açıklaması! "Türkiye ve Kıbrıs Türkleri daima çözümden yanadır!"

Hulusi Akar'dan Kıbrıs açıklaması! "Türkiye ve Kıbrıs Türkleri daima çözümden yanadır!"

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
09.09.2024 21:29
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TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de katıldığı bir konferansta konuştu. Akar, Kıbrıs sorununun çözümü için eşit ve adil şartların oluşturulması gerektiğini söyledi.

Hulusi Akar'dan Kıbrıs açıklaması! "Türkiye ve Kıbrıs Türkleri daima çözümden yanadır!"

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, AB Dönem Başkanlığını yürüten Macaristan'ın düzenlediği 'Ortak Dış ve Güvenlik Politikası (ODGP) ve Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası (OGSP) Parlamentolar Arası Konferansı'na katıldı.

Akar, şunları söyledi;

"Türkiye ve Kıbrıs Türkleri Daima Çözümden Yanadır!

"Kıbrıs'ta ancak eşit ve adil şartlar altında bir çözüm mümkündür !"

Kıbrıs Rum tarafı 2004 yılında BM Annan Planı’nı reddetti; 2017 yılında Crans-Montana'da masayı terketti…

Adada iki taraf/toplum olduğu gerçeğini kabul etmeliyiz, çözüm ancak eşit, egemen,bağımsız iki devlet ile mümkündür.

Tüm taraflar bunu görmeli ve kabul etmeli."

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Anahtar Kelimeler:
Bakan Hulusi Akar
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