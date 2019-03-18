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Hulusi Akar'dan Münbiç ve Fırat'ın doğusu ile ilgili önemli açıklama!

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2019 03:40 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi yerleşkesinde 92 üniversitenin öğrenci konseyi başkanlarıyla bir araya geldi, Valilik tarafından düzenlenen yemekte şehit aileleri ve gazilerle buluştu. Münbiç ve Fırat'ın doğusundaki terör hedeflerine de dikkati çeken Akar, "Hiç merak etmeyin bunlarla ilgili bütün planlar yapıldı. TSK, inşallah bundan önce olduğu gibi yine bu asil milletin yüzünü karartmayacak." ifadelerini kullandı.

Hulusi Akar'dan Münbiç ve Fırat'ın doğusu ile ilgili önemli açıklama!

Milli Savunma Bakanı hulusi akar, Münbiç ve Fırat'ın doğusundaki terör hedeflerine ilişkin, "Hiç merak etmeyin bunlarla ilgili bütün planlar yapıldı. Yeri ve zamanı geldiğinde Sayın Cumhurbaşkanımızın direktif ve talimatıyla TSK, inşallah bundan önce olduğu gibi yine bu asil milletin yüzünü karartmayacak, verilen görevi alnının akıyla yerine getirecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Akar, 18 mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü törenlerine katılmak üzere geldiği kentte üniversite öğrencileri ile şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Valilik tarafından düzenlenen yemekte şehit aileleri ve gazilerle buluşan Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin muvazzafı, emeklileri, şehit yakınları ve gazileriyle büyük bir aile olduğunu belirterek "Şehitlerimiz, gazilerimiz bizlerin vatan toprağı ile bağını sağlayan en önemli köklerdir" diye konuştu.

Onların hatıralarının yaşatılmasının boyunlarının borcu olduğunu söyleyen Akar, şehit ve gazilerin kahramanlıklarının hiçbir zaman unutulmayacağını ve onların tarihteki yerlerini altın harflerle alacağını bildirdi. Bakan Akar, şehitlerin sayesinde egemen, bağımsız, birlik ve beraberlik içinde yaşanıldığını belirterek yapılan fedakarlıkların asla unutulmadığını ve unutulmayacağını vurguladı.

Şehit ailelerinin ve gazilerin kendileri için çok önemli olduğunu, onlar için ellerinden gelen her şeyi yapmaya çalıştıklarını belirten Akar, “Devletimiz diğer devletlere, milletimiz diğer milletlere örnek düzeyde şehit ailelerine, şehitlerimize, gazilerimize, gazi ailelerine sahip çıkmıştır, çıkmaya devam edecektir” dedi.

"TEK HEDEFİMİZ TERÖRİSTLER"

Türkiye’nin bulunduğu coğrafyada yaşanan belirsizlik ve istikrarsızlıkları yakından takip ettikleri, bunun neden olduğu terör tehdidine karşı gerekli önlemleri aldıklarını söyleyen Akar, “Milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, bu teröristlere karşı dün olduğu gibi bugün de karada, denizde, havada elinden geldiğince ülkesini ve milletini korumak için çalışmalarını fedakarca sürdürüyor” ifadesini kullandı.

Münbiç ve Fırat'ın doğusundaki terör hedeflerine de dikkati çeken Akar, "Hiç merak etmeyin bunlarla ilgili bütün planlar yapıldı. Yeri ve zamanı geldiğinde Sayın Cumhurbaşkanımızın direktif ve talimatıyla TSK, inşallah bundan önce olduğu gibi yine bu asil milletin yüzünü karartmayacak, verilen görevi alnının akıyla yerine getirecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Akar, TSK'nin tek hedefinin teröristler olduğunu bir kez daha vurguladı.

ÖĞRENCİLER İLE BİR ARAYA GELDİ

Öte yandan Akar, yemek öncesi Çanakkale 18 Mart Üniversitesi yerleşkesinde 92 üniversiteden gelen öğrenci konseyi başkanlarıyla bir araya geldi. Gençlerin kişilikleri ve kimlikleriyle ilgili kendilerini tanımalarının çok önemli olduğunu ifade eden Akar, öğrencilerin kendilerini geliştirmesinin önemine değindi. Çanakkale denildiğinde insanların aklına ilk olarak “geçilmez” ifadesinin geldiğini belirten Akar, "Birlik ve beraberlik içinde çalıştığımız, olduğumuz zaman yenemeyeceğimiz hiçbir engel yok, hem birey hem de millet olarak. Bunun böyle olduğunun bilinmesi gerekir" diye konuştu.

Akar, bir öğrencinin yeni askerlik sistemine ilişkin sorusuna da "Gençlerin çok iyi şartlarda askerlik yapabilmesi için yeni askerlik sistemini de hizmete sunacağız. Yeni askerlik sistemi bir taraftan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyacını karşılarken diğer taraftan da gençlerimizin eğitim, öğrenim ve meslek ihtiyaçlarına cevap verecektir" yanıtını verdi. (AA)

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar münbiç

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