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Hulusi Akar: "Diyalogtan Yanayız Karşı Taraftan da Aynı Şeyi Bekliyoruz"

13.09.2020 13:00 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'ın Meis Adası'nın karşısındaki Antalya'nın Kaş ilçesini ziyaret etti, diyalog mesajı verdi

Hulusi Akar: "Diyalogtan Yanayız Karşı Taraftan da Aynı Şeyi Bekliyoruz"

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de doğal kaynak arama faaliyetleri konusunda Yunanistan’la yaşadığı gerginlik sürerken Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu’nun Meis Adası’nı ziyaret ederken Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Meis’e 2 km mesafedeki Antalya’nın Kaş ilçesine gitti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde kuvvet komutanlarıyla birlikte dünyada ilk kez bir uçak gemisini batıran Türk subayı Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker'i anma törenine katıldı. Katar burada yaptığı konuşmada Doğu Akdeniz’deki gerginlikle ilgili mesajlar verdi.

Akar “Barış içinde istikrar içinde iyi komşuluk ilişkilerinin gelişmesinden yanayız. Amacımız gayretimiz bundan ibarettir. Biz her zaman diyalogtan yanayız, siyasi çözümlerden yanayız. Bu konuda iyi komşuluk ilişkilerinin gereği neyse yaptık yapmaya devam ediyoruz. Karşı taraftan da aynı şeyi bekliyoruz. Bizim bu konudaki taleplerimize karşılık verildiği takdirde biran önce bölgenin barış ve istikrar bölgesi olmasını sağlarız bundan biz memnuniyet duyarız” dedi.

Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakelaropulu da bugün Kaş’ın hemen karşısındaki Meis adasına bir ziyarette bulunuyor. Bu ziyaretin sembolik öneminin büyük olduğu ifade ediliyor. Yunan Cumhurbaşkanı, 2. Dünya Savaşı’ndan sonra İtalyanların Meis Adası’ndan çekilmelerinin 77. Yılı törenlerine katılmak üzere adaya gidiyor.

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