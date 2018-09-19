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Hulusi Akar duyurdu: 366 terörist öldürüldü!

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2018 13:31 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, terör örgütlerine yönelik yapılan operasyonlarla ilgili bilgi vererek "Son 45 gün içinde yurt içi ve sınır ötesine yapılan operasyonlarda elebaşları dahil toplam 366 terörist etkisiz hale getirildi" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Hulusi Akar Milli Savunma Bakanı terör PKK TSK

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Sayın Akar kaç vatan evladını toprağa verdik, kaç ana sabahlara kadar gözü yaşlı bekliyor. Bu coğrafyada nasıl bu kadar düşman edindik bunun cevabını da veriniz. Asker siyasete girmemeli denildi ama siz en tepeden girdiniz. Ülkenin gidişatına içim kan ağlıyor
Heyy Maşallah.. Allah Bereket Versin
ne güzel haberler. bu darbe İsrail'e abdye darbe
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