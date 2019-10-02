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Hulusi Akar :  (Güvenli bölge tesisi) Oyalama, geciktirme olursa bu çalışmalar biter

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2019 17:51 | Son Güncelleme

 MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Oyalama, geciktirme olursa bu çalışmalar biter.

Gülseli KENARLI - Güven USTA/İSTANBUL, (DHA) MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Oyalama, geciktirme olursa bu çalışmalar biter. Bunda son derece kararlıyız. Hazırlıklarımızı yaptık. Gerektiğinde kendi göbeğimizi kendimiz keseriz" dedi.

"GÜVENLİ BÖLGE, BARIŞ KORİDORU KURULMASINI ZARURİ BULUYORUZ"
Hulusi Akar, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni'ne katıldı. Güvenli Bölge tesisi konusuna da değinen Akar, "Fırat'ın doğusunda 30-40 kilometrelik derinlikte sınır boyunca ağır silahlardan ve teröristlerden arındırılmış Güvenli Bölge, barış koridoru kurulmasını zaruri buluyoruz. Bölgede, ABD ile hava ve kara devriyeleri icra etmeye başladık ve üs bölgeleri kurulması için çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın bilgi ve talimatları doğrultusunda bölge ile ilgili amacımızı en baştan itibaren açıkça, tekrar tekrar ortaya koymuş bulunuyoruz. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi, müzakere ve ortak çalışmalarımıza amaç ve hedeflerimize uygun olduğu sürece devam edeceğiz" dedi.

"BUNDA SON DERECE KARARLIYIZ"
"Oyalama, geciktirme olursa bu çalışmalar biter" diyen Akar, "Bunda son derece kararlıyız. Hazırlıklarımızı yaptık. Gerektiğinde kendi göbeğimizi kendimiz keseriz. B ve C planımız da var. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi Suriye'nin kuzeyinde bir terör koridoru oluşturulmasına asla müsaade etmeyeceğiz, bunu herkes bilsin. Nihai hedefimiz Suriye'nin kuzeyinde PKK/PYD/YPG varlığını sonlandırmak, burada bir barış koridoru tesis ederek ülkemizdeki Suriyeli kardeşlerimizin kendi topraklarına, evlerine dönmelerini sağlamaktır" diye konuştu.

"YENİ İNSANLIK DRAMININ YAŞANMAMASI İÇİN HER TÜRLÜ ÇABAYI GÖSTERDİK, GÖSTERMEYE DEVAM EDİYORUZö
Akar, “Diğer taraftan İdlib'de de benzer çalışmalarımız sürüyor. Astana süreci ve Soçi mutabakatı çerçevesinde çabalarımız hassasiyetle devam ediyor. Yeni bir mülteci akımının, yeni insanlık dramının yaşanmaması için her türlü çabayı gösterdik, göstermeye devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi burada Rusya ile çalışmaktayız. Askeri, sivil ve politik temaslarımız sürüyor" dedi.
Akar, amaçlarının orada masum, mazlum insanların daha fazla zarar, ziyan görmesini önlemek olduğunu belirtti.

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