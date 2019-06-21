Hulusi Akar: Hainler layık oldukları cezayı buldular

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Akar, Genelkurmay çatı davasında verilen cezalarla ilgili, "Bu hainler, alçaklar Türk adaleti karşısında layık oldukları cezayı buldular" dedi.

Bakan Akar Kıbrıs meselesiyle ilgili ise, "Kıbrıslı kardeşlerimizin hakkına, hukukuna tasallut edilirse müsaade etmeyeceğimizi oldubittileri mutlaka sonlandıracağımızı her zaman söyledik" ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye NATO'ya ilişkin tüm sorumluluklarını eksiksiz ve aksaksız yerine getiriyor. S-400'ü alarak NATO'dan uzaklaştığımız filan yok. Bu bir tedarik meselesi. Bunun F-35 ile ilişkilendirilmesini şiddetle reddediyoruz.



