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Hulusi Akar: Harekat ile ilgili hazırlıklar sürmekte

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 12:09 | Son Güncelleme

Gülseli KENARLI - İSTANBUL DHA  - MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Harekat ile ilgili çalışmalarımız devam etmekte, intikaller, hazırlıklar sürmekte" dedi.

Hulusi Akar: Harekat ile ilgili hazırlıklar sürmekte

Gülseli KENARLI - İSTANBUL DHA - MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Harekat ile ilgili çalışmalarımız devam etmekte, intikaller, hazırlıklar sürmekte" dedi.
Hulusi Akar, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Hava Harp Okulu 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni'ne katıldı.
Hava Harp Okulu'ndaki tören sonrası Akar gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Fırat'ın doğusuna yönelik olası harekattaki hazırlıklarda gelinen son duruma ilişkin soru üzerine Hulusi Akar,
"Harekat ile ilgili çalışmalarımız devam etmekte, intikaller, hazırlıklar sürmekte. Bunları da komutan arkadaşlarımızla birlikte yakinen takip
etmekteyiz. Ancak bugünkü yaptığımız faaliyet de önemli bir faaliyet. Mazisi şan ve şerefle dolu kartal yuvası Harp Okulu'nun 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Açılış töreni var. Harbiyelilerle birlikte olacağız, onlarla yemek yiyeceğiz, sohbet edeceğiz, bu önemli günü birlikte kutlayacağız" dedi.

(FOTOĞRAF)

Hulusi Akar: Harekat ile ilgili hazırlıklar sürmekteHulusi Akar: Harekat ile ilgili hazırlıklar sürmekte

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