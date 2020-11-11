Hulusi Akar'ın Yılmaz Özdil'e açtığı hakaret davasında karar çıktı

Ankara 3. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmada, Milli Savunma Bakanı Akar'ın avukatı ile Bakanlık avukatları hazır bulundu.

Özdil ile avukatı ise pandemi nedeniyle duruşmaya katılmayacaklarına dair mazeret dilekçesi gönderdi.

Mahkeme, sanık ve avukatının talep etmesi halinde bulundukları yerden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden duruşmaya katılma imkanlarının bulunduğunu ve daha önce de mazeret dilekçeleri verdiklerini hatırlatarak, bu tutumun davayı uzatmaya yönelik olduğu gerekçesiyle mazeret dilekçesini kabul etmedi.

Ardından esas hakkında mütalaasını sunması için savcıya söz verildi.

Özdil'in 2017 yılında katıldığı televizyon programındaki konuşması ile Askeri Ceza Kanunu'nda yer alan "astlık-üstlük münasebetlerini zedelemeye, amir veya komutanlara karşı güven hissini yok etmeye matuf olarak alenen tahkir veya tezyif edici fiil ve hareket" suçunu işlediğini belirten savcı, sanığın 6 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

ÖZDİL'E 5 AY HAPİS CEZASI

Hulusi Akar ve Bakanlık avukatlarının beyanının alınmasının ardından hakim, kararı açıkladı.