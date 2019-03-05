HABER

Hulusi Akar-James Jeffrey görüşmesi sonrası açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 21:11 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’i kabul etti. Akar-Jeffrey görüşmesinde, Münbiç ve Fırat'ın doğusu başta olmak üzere Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmeler ele alındı.

Hulusi Akar-James Jeffrey görüşmesi sonrası açıklama

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'i kabul etti. Görüşme sonrası Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.

BAKANLIK'TAN YAPILAN AÇIKLAMA;

Görüşmede genel olarak Münbiç ve Fırat’ın doğusu başta olmak üzere Suriye’de son dönemde yaşanan gelişmeler ele alındı.

Bu kapsamda, Bakan Akar tarafından;

  • Uluslararası hukuk ve anlaşmalardan kaynaklanan hak ve menfaatlerimizin korunması konusundaki kararlılığımız,

  • Münbiç Yol Haritasının süratle tamamlanması yönündeki haklı beklentimiz,

  • Suriye'nin toprak bütünlüğüne olan duyarlılığımız,

"EMNİYET TÜRKİYE TARAFINDAN SAĞLANMALI"

  • Fırat’ın doğusunda tesis edilecek güvenli bölgede PKK/YPG terör örgütü unsurlarının bulunmaması ve emniyetinin Türkiye tarafından sağlanması gerektiği, Türkiye’nin sınırlarının ve insanlarımızın güvenliğinin bizim için esas olduğu,

  • Türkiye’nin mücadelesinin DEAŞ’lı ve PKK/YPG’li teröristlerle olduğu; Kürt ve Arap kardeşlerimiz ve diğer etnik/dini gruplarla hiçbir sorunumuzun olmadığı,

  • İki ülkenin birlikte çalışarak sorunları çözebileceği yönündeki düşüncelerimiz ifade edildi.
Eski sahibini gören köpek çılgına döndü Eski sahibini gören köpek çılgına döndü
Soylu: CHP, PKK'ya taşıyıcı annelik yaptı (6)Soylu: CHP, PKK'ya taşıyıcı annelik yaptı (6)
Muş'ta yola 'çığ' düştüMuş'ta yola 'çığ' düştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ABD James Jeffrey

En Çok Okunan Haberler

Dev filo iflas etti! 26 bin araç yarı fiyatına satılıyor

Dev filo iflas etti! 26 bin araç yarı fiyatına satılıyor

Yeni parti iddialarına AK Partili Naci Bostancı'dan yanıt!

Yeni parti iddialarına AK Partili Naci Bostancı'dan yanıt!

Ünlü türkücü kararını açıkladı: Türkiye'ye dönmeyeceğim

Ünlü türkücü kararını açıkladı: Türkiye'ye dönmeyeceğim

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 50 bin konut müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 50 bin konut müjdesi

Kim Milyoner Olmak İster'de şoke eden an! İlk soruda elendi

Kim Milyoner Olmak İster'de şoke eden an! İlk soruda elendi

İçişleri Bakanı Soylu telefonuna gelen fotoğrafları anlattı

İçişleri Bakanı Soylu telefonuna gelen fotoğrafları anlattı

İlginizi Çekebilir

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

'İlk kez açıklıyorum' dedi ve duyurdu: Ya ölüdür ya da tutukludur

'İlk kez açıklıyorum' dedi ve duyurdu: Ya ölüdür ya da tutukludur

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Bakan müjdeyi verdi! 8 bin bekçi, 15 bin polis alınacak

Bakan müjdeyi verdi! 8 bin bekçi, 15 bin polis alınacak

Üniversitelerde yeni dönem! Bu yıl başlıyor

Üniversitelerde yeni dönem! Bu yıl başlıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizli'de eğlence mekanlarında izinsiz çalışan 20 kadına gözaltı

Eğlence mekanlarına baskın! 20 kişiye gözaltı

Bakan Kurum'dan TOKİ'nin 50 bin sosyal konutuyla ilgili açıklama

Bakan Kurum'dan TOKİ'nin 50 bin sosyal konutuyla ilgili açıklama

İstanbul'da, 874 metre uzunluğunda kavşak viyadüğü yapılıyor

Dev proje! Yüzde 70'i tamamlandı

İzmir'de köpeği otomobilin arkasına bağlayıp, kilometrelerce sürüklediler

Bunun adı vahşet! Yürek sızlatan görüntü

Bakan Varank: Türkiye Uzay Ajansı’nın kuruluş kararnamesinin iptali için CHP Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu

Bakan Varank: CHP Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu

Tekirdağ'da cinsel istismar iddiası

Mide bulandıran olay! Henüz 15 yaşında

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.