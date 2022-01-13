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  4. Hulusi Akar, Mehmetçik Vakfı'na bağış yapan Haluk Levent ile bir araya geldi

Hulusi Akar, Mehmetçik Vakfı'na bağış yapan Haluk Levent ile bir araya geldi

13.01.2022 23:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kızılordu Korosu ile gerçekleştirdiği Anadolu turnesi gelirinin yarısını Mehmetçik Vakfı'na bağışlayan sanatçı ve AHBAP Derneği Başkanı Haluk Levent'i Bakanlık'ta kabul etti. Bakan Akar, Mehmetçik Vakfı’na 150 bin TL’lik bağış yapan Haluk Levent'e desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Hulusi Akar, Mehmetçik Vakfı'na bağış yapan Haluk Levent ile bir araya geldi

Ünlü sanatçı Haluk Levent, geçtiğimiz aylarda Rus Kızılordu ile 15 konserlik Anadolu turnesi gerçekleştirmiş ve bu konserlerde “Harbiye” ve “Sakarya” marşları da seslendirilmişti.

KONSER GELİRLERİ AHBAP VE MEHMETÇİK VAKFI'NA BAĞIŞLANDI

Haluk Levent, konser gelirlerinin yarısını yardımlaşma kuruluşu AHBAP’a, diğer yarısını da Mehmetçik Vakfı’na bağışlayacağını duyurmuştu.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından kabul edilen Haluk Levent, bu vesileyle Mehmetçik Vakfı’na 150 bin TL’lik bağış gerçekleştirdi. Bakan Akar hassasiyetinden ve desteklerinden dolayı ünlü sanatçıya teşekkür ederken, Haluk Levent de önümüzdeki dönemde Milli Savunma Bakanlığı’nın yapacağı faaliyetlerde yer almaktan mutluluk duyacağını ifade etti.
Haluk Levent, vatani görevini yaptığı sırada Bakan Akar’ın Tugay Komutanı olduğunu hatırlattığı sohbette eski günler de yad edildi.

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Hulusi Akar Haluk Levent
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