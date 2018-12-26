Hulusi Akar-Özgür Özel geriliminde yeni perde! 'Cesaretin var mı?'

CHP'li Özgür Özel, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Özel, "Normal şartlarda eğer suç varsa, suçun işlendiği düşünülüyorsa bu konuda gerekli şikayette bulunulabilir ya da savcılar re'sen harekete geçebilirler. Mahkeme uygun görüyorsa savcının talebiyle dava açılır. Buna uygun olarak dava görülür, bir suç varsa cezaya hükmedilir ve cezaya hükmedilmesinden sonra Cumhurbaşkanı bu cezadan bahsedebilir; ama Türkiye’de hukuk o kadar tersine işliyor ki, önce Cumhurbaşkanı cezadan bahsediyor, sonra bu cezanın verileceği müjdelendikten sonra suçu tarif ediyor, mahkemeler harekete geçiyor, en son bu konuda zarar gördüğü iddia edilen kişi de kendine verilen görevi yerine getiriyor" dedi.

'TALİMATIN ARDINDAN DİLEKÇE VERDİ'

Özgür Özel, "Bakan Akar, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı’nın canlı yayında verdiği talimatın ardından dilekçeyle 500 bin TL’lik tazminat talebinde bulundu" diyerek, şöyle konuştu:

"Tazminat hukukunun temel kuralı şu; Tazminat, alan kişiyi zenginleştirmeyecek kadar, veren kişiyi de fakirleştirmeyecek kadar olacak. 500 bin TL’yi benden alırlarsa ben fakirleşirim, bende böyle bir para yok. Hulusi Akar, şunu iddia ediyor; Ben 500 bin TL alsam da zenginleşmem. Hulusi Akar’a önce sorarlar; 49 yıldır aldığın maaşları biliyoruz, yaşam şeklini biliyoruz. Sen 500 bin TL alsan da zenginleşmeyecek bir servete sahip olduğunu nasıl düşünüyorsun? Senden önceki genelkurmay başkanlarının, emekli olanların 500 bin TL alsalar da zenginleşmeyecek bir durumları var mı, buna bakmak gerekiyor."