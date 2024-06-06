Hulusi Akar sessizliğini bozdu: Bugüne kadar cevap vermemiştik

Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile ilgili görüşmelerinde CHP Konya Milletvekili Barış Bektaş'ın "Çalışmalar esansında gördük ki bir emri yerine getirme psikoljisiyle hareket ettkilerini görüyoruz. O şekilde bilgi geldi reddeceğiz ifadeleri Komisyon Başkanımızım müktesabatına yakışmayan bir durum olmuştur" cümlesinden sonra Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar'dan tepki geldi.



Akar TBMM'de yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi;

Ben bu arkadaşımıza konuyu açtığı için teşekkür ediyorum. Biz burada ki çalışmaların uhuluetle, suhuletle devamı açısından bu konular girmemiştik. Şu anda elimde Ankara Cumhuriyet Başsavcılıgının başlattığı incelemeye karşılık bilirkişi raporu var. Rapor da söz konusu videodaki, ses kaydındaki kelimenin "bilgi"olmadığı "biri" olduğu söyleniyor. Ve ayrıca burada konuşan arkadaşlarımızda yeminli şahit.

"BİRİ GELDİ DİYOR"

Mevzu şu iki önerge geldi diyor arkadaşlarımız bize. Bir önerge okunuyor, diğeri nerede diyorum. Biri geldi diyor biri. İki önergeden biri. Televizyonlar, haber siteleri yanlış anlaşılmadan dolayı biri kelimesini bilgi olarak yayınladılar. Ve malesef o kelime üzerinde tepindiler.

"BUGÜNE KADAR CEVAP VERMEMİŞTİK"

Dolayısıyla bilgi bu kadar açık bu kadar net olmasına rağmen Komisyonun ve Genel Kurulun çalışmalarına gölgelenmesin diye bir yanlış üzerine bina edilen bütün görüş ve değerlendirmelere bugüne kadar cevap vermemiştik." cümleleri ile cevap verdi.

Medya kuruluşlarının günlerdir külliyeden gelen bilgiyle kanunlar reddediyor haberleri dezenformasyon örneği olarak birkez daha karşımıza çıktı.

AKAR'ın konuşmasından anlıyoruz ki Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına videonun incelenmesi için suçduyurusunda bulunmuş ve bilirkişi raporu ile “Daha önceden 2 önerge verildi.” Diyen uzman personelin “diğeri nerede?” sorusuna verdiği “biri geldi” cevabı tespit edilmiştir. İki önergeden biri geldi reddeceğiz cümlesinin bilgi geldi reddediyoruz algısına dönüştürülmesi iletişim fakültelerinde yanlı habercilik örneği olarak okutulmalıdır. Algıların Olgular karşısında yok olmak gibi bir kötü huyu var.





